Plataforma por el Soterramiento de Valladolid lamenta la falta de respuesta de Carlos Martínez para una reunión

Miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid en la sede del PSOE de Castilla y León. - PLATAFORMA POR EL SOTERRAMIENTO

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento de Valladolid ha expresado su sorpresa y ha lamentado la falta de respuesta del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, a sus peticiones de reunión para abordar lo que consideran una "situación de marginación" de los vecinos de los barrios "excluidos por las vías del tren".

El colectivo, que también invitó a Martínez a acudir a los barrios de la zona este de la ciudad en el marco de las visitas que ha realizado por diferentes puntos de Castilla y León, ha criticado que el secretario general de los socialistas en la Comunidad persista en la misma actitud que su antecesor.

La Plataforma ha recordado que han solicitado reuniones al propio ministro de Transportes, Óscar Puente, al delegado y al subdelegado del gobierno, a los diferentes presidentes de ADIF, al gerente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y al Grupo Municipal Socialista.

"Ninguno se ha dignado en recibirnos, dando una muestra clara de su falta de talante democrático, su ausencia de empatía con los problemas de los ciudadanos y su nulo interés para la búsqueda de la participación de los vecinos de la que tanto presumen, pero que no practican cuando se les solicita", ha aseverado la organización.

En esta línea, el colectivo ha apuntado que siempre ha estado dispuesto al diálogo y a llegar a acuerdos que permitieran soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid. "Lamentablemente, desde el PSOE, sólo hemos recibido descalificaciones sin argumentos claros que realmente justifiquen su posición frente al soterramiento", han añadido sus integrantes, que han censurado que los socialistas se hayan negado a asistir a debates públicos organizados por la Plataforma y a contrastar ideas, proyectos y alternativas.

Por ello, han indicado que persisten en su invitación al ministro o a las personas en las que pueda delegar a tener un debate "claro, público, transparente y objetivo" y "deje de esconderse en su despacho del ministerio con una actitud soberbia y prepotente".

La Plataforma ha agregado que parecen tener "miedo" que delante de todos los ciudadanos puedan demostrar que el soterramiento es viable técnicamente y económicamente y que sus argumentos son, únicamente, falta de voluntad política y de resentimiento hacia los ciudadanos de Valladolid.

"Es difícil entender cómo partidos supuestamente progresistas no se preocupan por la igualdad de oportunidades por la justicia social y por una ciudad más integradora, más accesible, más sostenible y más ecológica, todo por el empecinamiento de un ministro que se ha propuesto que nadie pueda llevar a cabo su propio fracaso", ha concluido.