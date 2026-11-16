La Plataforma Stop Biometano Villamuriel de Cerrato registra 1.468 firmas contra el proyecto de Naturgy

PALENCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano Villamuriel de Cerrato ha registrado un total de 1.484 firmas en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia para manifestar la oposición vecinal frente a la implantación de una macroplanta de biometano impulsada por la empresa Naturgy en la localidad.

El colectivo ha adjuntado a las casi 1.500 firmas las alegaciones formales conjuntas a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato con las que muestra el malestar existente en Villamuriel de Cerrato y reclama que se tengan en cuenta las alegaciones y el rechazo social antes de conceder cualquier autorización administrativa o ambiental al proyecto.

Desde la plataforma han subrayado la rápida respuesta de la ciudadanía durante la campaña de recogida, tal y como han destacado los portavoces de la plataforma. "Estas 1.484 firmas demuestran que Villamuriel de Cerrato no quiere convertirse en el vertedero de residuos de otros territorios ni asumir los riesgos de olores, el tráfico pesado y el impacto ambiental y sanitario que conlleva una instalación de estas dimensiones junto a nuestro entorno", han señalado los portavoces del colectivo a las puertas del registro.

Asimismo, la organización vecinal ha advertido de que la entrega de firmas de hoy es solo un paso más en su calendario de movilizaciones, acciones informativas para la población y acciones legales ante las administraciones. "Seguiremos vigilantes y activos en cada fase de la tramitación administrativa, persistiremos con las movilizaciones y continuaremos informando a los vecinos de Villamuriel, de los pueblos afectados y de Palencia capital, para defender el futuro, la salud y el bienestar de nuestra gente. Ni en tu pueblo, ni en el mío. Por un Cerrato vivo y unido", han concluido.

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano Villamuriel de Cerrato es un colectivo vecinal constituido en defensa del medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida en dicha localidad frente a la instalación de macroplantas industriales de biometano en el municipio y Cerrato Palentino.