La plaza de la Catedral de León acoge los días 17 y 24 de enero una observación del sol y otra nocturna del cielo

Cartel de la actividad de observación nocturna del cielo el próximo día 24 de enero en la plaza de la Catedral de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las actividades en torno al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto continúan con sendas observaciones del sol y el cielo programadas para los días 17 y 24 de enero, respectivamente, en la plaza de la Catedral de León.

Estas actividades, organizadas por la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) con la colaboración del Ayuntamiento de León, se enmarcan en el programa de actividades con motivo del eclipse de sol, cuya franja de totalidad atravesará la provincia leonesa, convirtiéndola en un mirador "privilegiado".

La observación solar desde la plaza la Catedral comenzará a las 11.30 horas del 17 de enero con una duración estimada de dos horas y media. La asistencia es gratuita y está dirigida al público en general que quiera aprender cómo disfrutar del eclipse total y hacerlo con seguridad.

Para ello, se realizarán cuatro actividades de observación del sol a simple vista con gafas de eclipse, por proyección (SolarScope) y en caja oscura, así como con telescopio con filtro mylar y con filtro de hidrógeno, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, se explicará y simulará el eclipse a través del manejo de maquetas y otra de las actividades consistirá en la construcción de un reloj de sol en cartulina y lectura de relojes de sol.

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

En cuanto a la observación nocturna del cielo, tendrá lugar el próximo 24 de enero, también en la plaza de la Catedral, a partir de las 19.00 horas. Esta actividad se encuadra, además, en el programa conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la asociación, fundada el 25 de octubre de 1985.

Su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios. Se podrán ver las constelaciones que estén visibles en el momento y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo.

De esta forma, se pasará revista a las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), a las zodiacales visibles y a las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Geminis, Tauro, Auriga, Andrómeda, Pegaso, el Triángulo de Verano, Ofiuco, Cetus, etcétera).

Además, a través de instrumental óptico se podrán observar la luna y los planetas presentes en el momento (Venus, Júpiter, Marte, Saturno) y objetos de cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas, estrellas dobles).