La Plaza Mayor de León será escenario del XIX Festival Celta Internacional Reinu de Llión desde el 24 de septiembre

Cartel del XIX Festival Celta Internacional Reinu de Llión. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de León será desde el próximo día 24 de septiembre el escenario del XIX Festival Celta Internacional Reinu de Llión, que se inscribe en la programación de las fiestas de San Froilán.

El evento se desarrollará hasta el día 26 de septiembre con tres conciertos de bandas nacionales e internacionales organizados por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León a partir de las 22.00 horas con entrada gratuita.

El Festival, que se ha convertido en un referente cultural leonés, busca fomentar las raíces celtas con música tradicional y dará comienzo el jueves día 24 de septiembre con 'Corquiéu', una formación folk asturiana, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El viernes día 25 será el turno Susana Seivane, gaitera que fusiona el folclore gallego con toques modernos y, finalmente, el día 26 actuará la banda escocesa 'Rura', conocida en la escena folk contemporánea por su sección de vientos y su directo instrumental.