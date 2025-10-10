El plazo para solicitar una de las 55 viviendas protegidas de alquiler en Pizarrales (Salamanca) se abre el martes

SALAMANCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca abrirá el próximo 14 de octubre el plazo para presentar solicitudes a las 55 viviendas protegidas, 55 trasteros y 56 plazas de garaje que se construyen en la avenida Obispo Sancho de Castilla, en Pizarrales, financiadas por la UE (NextGenerationEU).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 13 de noviembre. Según recogen las bases, publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las personas solicitantes podrán ser físicas, preferentemente jóvenes menores de 36 años, y se establece una reserva a favor de personas físicas que acrediten movilidad reducida (dos viviendas) y de personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro (una vivienda), siempre que cumplan los requisitos señalados en las bases.

En el caso de las personas físicas, deberán estar empadronadas en Salamanca en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, no ser titulares de otra vivienda, estar al corriente del pago de sus deudas con el Ayuntamiento o frente a la Seguridad Social, estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, y acreditar unos ingresos familiares totales procedentes del trabajo personal o de pensiones contributivas, comprendidos entre 1 y 3,5 veces el Iprem ponderaros de acuerdo con la normativa de protección oficial, según el número de miembros de la unidad de convivencia.

Por su parte, las personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro deben destinar la vivienda para residencia de personas relacionadas con el objeto social de la entidad y que cumplan los requisitos establecidos en las bases, como han recordado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Respecto a las solicitudes de plazas de garaje sin vivienda, tendrán preferencia las personas adjudicatarias de las viviendas. Para aquellas que no se alquilen a personas inquilinas, podrán optar personas físicas empadronadas en Salamanca o que presten servicios en centros de trabajo localizados en el término municipal, así como personas jurídicas que tengan su domicilio social o fiscal y desarrollen su actividad en Salamanca.

La documentación se podrá descargar a través del apartado de vivienda en la página web municipal (www.aytosalamanca.es/w/alquiler-viviendas) o recoger de forma presencial en las oficinas del Patronato de la Vivienda (calle Pozo Amarillo 2) y en los centros municipales habilitados en materia de registro: CMI Julián Sánchez 'El Charro', CMI Trujillo, Centro de Convivencia Victoria Adrados y Centro de Mayores Trastormes.

Las solicitudes se podrán entregar de forma telemática (recomendada por el Ayuntamiento para agilizar los trámites), en el registro electrónico del Ayuntamiento de Salamanca (www.aytosalamanca.gob.es); y de manera presencial, en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro.

Asimismo, podrá presentarse en cualquiera de los lugares que señala la legislación vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

PARQUE MUNICIPAL

Esta nueva promoción se integrará en el parque municipal de vivienda protegida de alquiler a precio asequible, que alcanzará las 325 viviendas, a las que se sumará una nueva promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje en la calle Túnel de la Televisión, cuya construcción se iniciará en 2026, lo que expande así el parque municipal que facilita el acceso a una vivienda a precios asequibles a las personas con más dificultades.

Este edificio contará además con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento, de manera que facilite el aparcamiento a los vecinos de la zona.

Con un presupuesto de adjudicación de 5.500.045,95 euros, la nueva promoción municipal para alquiler se levanta sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados en la avenida Obispo Sancho de Castilla 20-30, una zona donde el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) ya ha construido otras promociones de vivienda pública.

Es un edificio en forma de prisma rectangular alineado con la calle y espacios públicos adyacentes, siguiendo la normativa urbanística vigente, compuesto por tres portales de cuatro plantas sobre rasante cada uno, para un total de 55 viviendas de dos dormitorios entre 51 y 65 metros cuadrados.

Tres de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, al igual que sus correspondientes plazas de garaje y trasteros.