El plazo para solicitar las oposiciones de Secundaria, Idiomas y Artes Escénicas comienza mañana con 1.006 plazas

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León abrirá mañana, 15 de enero, el plazo de presentación de solicitudes para participar en los procedimientos selectivos de acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Música y Artes Escénicas, que se extenderá hasta el próximo 4 de febrero, según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En total, la Consejería de Educación convoca 1.006 plazas distribuidas en 33 especialidades, de las cuales 970 corresponden al cuerpo de Secundaria, 25 al de Escuelas Oficiales de Idiomas (especialidad de Inglés) y 11 al de Profesores de Música y Artes Escénicas (especialidad de Piano).

Las solicitudes deberán cumplimentarse a través de la sede electrónica de la Administración autonómica o del Portal de Educación y presentarse de forma electrónica mediante Cl@ve, utilizando DNI electrónico o certificado digital. Cada aspirante podrá presentar una única solicitud, teniendo validez la última registrada en caso de duplicidad.

Según la convocatoria, la participación en el procedimiento selectivo no implica la inclusión automática en las listas de interinidad, por lo que quienes deseen formar parte de ellas deberán indicarlo expresamente en su solicitud. La documentación acreditativa deberá cargarse previamente en el Repositorio de Documentación Acreditativa (REDOA) y vincularse al formulario correspondiente.

El inicio de las pruebas está previsto para el mes de junio de 2026, fechas y sedes que se concretarán en próximas resoluciones.

Por provincias, las pruebas se repartirán en función de la especialidad: Inglés se examinará en Salamanca (155 plazas), Lengua Castellana y Literatura en Soria (85), Geografía e Historia en Segovia (85), Orientación Educativa (75) o Servicios a la Comunidad en Zamora (55), entre otras. También destacan 50 plazas para Educación Física en León y Biología y Geología en Valladolid, además de repartos menores en áreas como Filosofía, Latín, Economía o Dibujo, entre un largo listado que completa la distribución provincial de las más de treinta especialidades convocadas.