El Pleno del Ayuntamiento de Ávila muestra su apoyo a municipios y vecinos afectados por Burgohondo

Un momento del pleno de esta mañana. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha trasladado hoy todo su apoyo a los municipios y vecinos afectados por el incendio de Burgohondo que desde el pasado 22 de julio ha afectado a numerosos municipios de las comarcas abulenses del Alberche, Pinares y el Alto Tiétar y ha llevado a atender a más de 1.200 personas evacuadas que se han alojado en la capital abulense y a más de 400 alojadas en el municipio de Candeleda.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha dado lectura, en el pleno correspondiente al mes de julio, a una declaración institucional en apoyo a quienes se están viendo afectados por el incendio, que continúa declarado por la Junta de Castilla y León en nivel de peligrosidad 2 y llevó al Gobierno de España a declarar la emergencia nacional para acometer bajo un mando único los incendios de Ávila, Madrid y Toledo.

También el regidor ha dado cuenta de los servicios prestados hasta el momento por las diferentes áreas municipales que se han visto implicadas en el incendio: desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) hasta Servicios a la Ciudad, pasando por Protección Civil, Policía Local o Servicios Sociales, además de agradecer la implicación de los vecinos que han ejercido de voluntarios y de las entidades que han colaborado en el alojamiento y atención de personas evacuadas, como la Escuela Nacional de Policía, las Hijas de la Caridad o el personal del CUM Carlos Sastre y del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

El primer edil ha destacado, en este sentido, el trabajo realizado por la plantilla al completo de bomberos, principalmente, en tareas de extinción y, especialmente, en la protección de cascos urbanos, viviendas e instalaciones ganaderas diseminadas, o en la coordinación de medios llegados de otros puntos del país, como Valladolid, Ponferrada (León), Salamanca, Segovia, Cáceres, Albacete, Málaga, Fuengirola (Málaga), Benalmádena (Málaga), Cádiz, Cuenca o Logroño.

Por su parte, Policía Local ha desplazado estos días 57 patrullas para labores de evacuación y control del tráfico, entre otras, en El Tiemblo, Burgohondo, Navaluenga, Cebreros, El Hoyo de Pinares, Las Navas del Marqués o Villanueva de Ávila, bajo el mando de la Guardia Civil.

Y también ha destacado el alcalde de Ávila el trabajo realizado por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ávila, activados por la Junta de Castilla y León en un primer momento para la evacuación y albergue de los vecinos de El Tiemblo y que en los siguientes días han prestado servicio en cuatro centros de albergue de la capital abulense, con más de 1.200 evacuados, así como en los albergues que se han ido instalando en el municipio de Candeleda, con más de 400 personas alojadas.