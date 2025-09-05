El Pleno del Ayuntamiento de Burgos rechaza modificar la tasa de basuras para adaptarla a la normativa europea

BURGOS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha rechazado la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal 209, reguladora de la tasa por recogida y tratamiento de residuos tras los votos negativos de PSOE y Vox, una medida que según el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, deriva de una normativa europea que "impone" el Gobierno.

Durante la sesión plenaria celebrad este viernes, se ha puesto de manifiesto que el equipo de Gobierno municipal ha estudiado la posibilidad de no elevar la carga impositiva a la ciudadanía ante la "obligación" gubernamental.

Por ello, se decidió vincular la subida de la tasa a la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la elevación del pago, ha explicado Manzanedo.

A este respecto, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha señalado que esta era la intención inicial ya que a la oposición "no le gusta ni esta subida ni la Zona de Bajas Emisiones", pero por "responsabilidad no se ha querido elevar la carga impositiva" y de ahí vincularlo a la bajada del porcentaje asumible por los ayuntamientos en el IBI.

Por su parte, Vox ha justificado su voto en contra a la subida de la tasa al entender que es "ideológica al venir de Europa" y además es una "imposición" a la que ha calificado de "tiranía".

El PSOE también se ha opuesto porque "no es oportuna aprobarla en estos momentos" dado el equipo de Gobierno "no ha trabajado ni en la corresponsabilidad" ni en el principio del que "contamina paga".

De hecho, el concejal Josué Temiño ha enfatizado en que el equipo que lidera Cristina Ayala "engaña a los burgaleses" para justificar la posición del PP en Europa, al tiempo que ha subrayado que el Ayuntamiento "no ha puesto en marcha medidas correctoras".

HACIENDA

En el transcurso del Pleno, el equipo de Gobierno ha valorado el trabajo que han realizado las diferentes áreas, como ha indicado el titular de Hacienda que han permitido tener una ejecución presupuestaria del 19 por ciento, frente al 7 del ejercicio pasado.

Manzanedo también ha destacado que el presupuesto de 2025 entró en vigor en abril y ha anunciado que este año es el de la ejecución de inversiones que se va a ver reflejado en la acción de gobierno.

Las explicaciones del Ejecutivo local no han convencido a la oposición. Mientras el portavoz Fernando Martínez Acitores ha reprochado la "escasa ejecución", desde el PSOE, su portavoz, Daniel de la Rosa, ha afeado al equipo de Gobierno que ese porcentaje apenas responde a proyectos del PP y que todo esto llevará a una ejecución al final de año de apenas la mitad de lo previsto.

Tampoco ha salido adelante la modificación del coeficiente del tipo de gravamen al 19 por ciento desde el 21 actual en el impuesto de la plusvalía, una cuestión sobre la que Manzanedo ha asegurado que todos los informes de Tesorería obligan a la actualización de los coeficientes por "normativa legal".

De igual forma, el Pleno ha debatido la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 503, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y con la inclusión de una enmienda en el dictamen para propiciar esa bajada.