Pleno del Ayuntamiento de Segovia de este viernes se limitará a votar las iniciativas, sin debate, por el luto oficial

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Segovia ha acordado que en el Pleno de este viernes no haya debate en la votación de los dictámenes y mociones al decretarse tres días de luto oficial por el accidente de trenes registrado este miércoles en Urda (Toledo).

De este modo, los dictámenes y las mociones que componen el orden del día se someterán directamente a votación, sin intervenciones previas de los concejales, mientras que las preguntas formuladas por los grupos se responderán por escrito en los días posteriores.

Atendiendo al mismo acuerdo de la Junta de Portavoces , también la reunión de la Junta rectora del Instituto Municipal de Deportes mantiene el mismo formato de evitar los debates.

Las banderas de los edificios municipales y de la rotonda de Vitoriano Hernando ondearán a media asta en señal de luto por los 68 fallecidos en el accidente ferroviario.