El Pleno de la Diputación aprueba una modificación de crédito de 31 millones para financiar los Planes Provinciales. Foto archivo - EUROPA PRESS

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha aprobado este martes en el pleno ordinario del mes de septiembre una modificación de crédito por valor de 31 millones de euros que permitirán financiar el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales Bienal 2026-2027 (Planes Provinciales).

Se trata de unos planes con un montante que alcanza los 30.582.669,74 euros, sin contar las asistencias técnicas que se presupuestan con posterioridad. La cifra supone un incremento del 20,03 por ciento (5.103.707 euros) respecto a la convocatoria anterior 2024-2025, tal y como ha asegurado la Diputación provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Los Planes Provinciales han experimentado una evolución sostenida en los últimos años. En las convocatorias 2020-2021 y 2022-2023 se destinaron 22.605.799,37 euros. Para la convocatoria 2024-2025, el presupuesto se incrementó hasta los 25.478.962,04 euros, para llegar a esta nueva convocatoria 2026-2027, con el incremento del 20 por ciento del montante.

En la convocatoria 2026-2027, los fondos se distribuirán en función de la población de los municipios, ya que los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes reciben 21.870.601,28 euros y los que cuentan con más de 1.000 habitantes, 8.712.068,46 euros.

Además, el pleno también ha aprobado otra modificación de crédito de cuatro millones de euros para poner en marcha un plan específico de protección civil y prevención de incendios destinado a dotar a los municipios de la provincia de nuevos equipamientos. Este programa contempla una subvención máxima de hasta 15.000 euros por municipio y de hasta 25.000 euros en el caso de los municipios del Grupo 1, catalogados con mayor riesgo de incendios.

La cofinanciación municipal será del 20 por ciento y, para facilitar la ejecución, la Diputación adelantará la cuantía concedida a cada ayuntamiento. El plan permitirá la adquisición de equipamientos esenciales como hidrantes, bocas de riego, autobombas portátiles, remolques contra incendios, carretillas, escaleras, batefuegos y extintores, entre otros materiales necesarios para la intervención inmediata en los cascos urbanos.