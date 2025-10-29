El pleno de la Diputación de León guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana de Valencia

El pleno de la Dipuración de León guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana de Valencia, al cumplirse un año de la tragedia. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León ha iniciado la sesión plenaria de este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana de Valencia, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha iniciado su intervención explicando que hoy se cumple un año de la tragedia, que asoló a la costa mediterránea del país. "La famosa Dana por desgracia es famosa precisamente porque fallecieron 237 personas, 229 en la comunidad valenciana, siete de la comunidad de Castilla-La Mancha y una de Andalucía", ha agregado.

En este sentido, ha expresado que "es de recibo" guardar un minuto de silencio por este motivo y ofrecer posteriormente un aplauso de "ánimo" para las familias de las víctimas.

Tras guardar un minuto de silencio y ofrecer un gran aplauso, la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre se ha iniciado con el orden del día establecido pasadas las 10.30 horas.