El Pleno de la Diputación de Salamanca rechaza crear un plan integral contra la despoblación con el voto de PP y Vox

SALAMANCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Salamanca ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox, la proposición socialista para impulsar la creación de un Plan Integral de lucha contra la Despoblación. Esta iniciativa buscaba coordinar y reforzar todas las políticas activas destinadas a frenar la pérdida de habitantes que sufre la provincia, muy especialmente en las zonas del medio rural salmantino.

El portavoz del PSOE en el Pleno, Fernando Rubio, ha advertido de que la situación demográfica de la provincia ha alcanzado niveles de extrema gravedad y exige una respuesta inmediata, planificada y basada en criterios técnicos y científicos. Asimismo, Rubio ha lamentado que el PP no participe en ningún tipo de solución al respecto para poder hablar desde el conocimiento y plantear soluciones reales ante datos que muestran que tres cuartas partes de la provincia son un desierto demográfico o que la comarca más despoblada de España está en Salamanca.

Por su parte, el diputado de Vox, Celestino del Teso, ha asegurado que Salamanca pierde ganaderos, agricultores y explotaciones porque los jóvenes no se pueden ganar la vida en el campo. Del Teso ha subrayado además que, mientras esto sucede, el Gobierno central no ayuda, falta rentabilidad en el sector y suben los costes de producción.

En el turno de réplica, el diputado del Partido Popular Antonio Labrador ha subrayado que el PSOE carga la responsabilidad de la despoblación a la Diputación, aunque luego elogia proyectos de la institución provincial. Labrador ha añadido que la despoblación es un problema nacional e incluso internacional, y ha indicado a Fernando Rubio que la provincia de Salamanca ha aumentado su población de manera constante y que lo que el portavoz socialista quiere es repartirlos de otra forma.

Por último, Labrador ha añadido que es probable que algunas de las medidas que se tomen sean estatales, como la discriminación positiva en impuestos para el mundo rural, una mayor seguridad para las empresas, mejoras de conectividad e infraestructuras, así como una mayor oferta de viviendas. El diputado popular ha insistido en que todos estos aspectos citados dependen directamente del Estado.