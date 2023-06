Pleno-PP y Vox piden al futuro Gobierno rechazar la normativa EURO 7 más exigente que se aprobó en marzo, afea oposición

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han aprobado este miércoles con sus votos mayoritarios instar al Gobierno que resulte de las elecciones del 23 de julio a que durante el periodo de Presidencia de la UE se posicione "expresamente" en contra de la normativa EURO 7 "más exigente" en favor de "una transición ordenada hacia una movilidad más sostenible sin que peligre uno de los sectores industriales vitales en Castilla y León".

PP y Vox buscan de este modo que el nuevo Gobierno de España se sume a los nueve países "con gran peso industrial en el sector de la automoción europea", Italia, Francia, República Checa, Rumanía, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y Hungría, que han solicitado que se puedan flexibilizar los plazos para que impedir que la "rigidez" en la aplicación de la "exigente normativa" en el modelo de transición ordenada sea un problema que obliga a "inversiones millonarias con el consiguiente incremento de los precios de los vehículos". "Caminemos pero no desbarremos", ha aconsejado.

La PNL del PP ha sido tachada de "payasada" por el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha recordado que esta medida ya está votada y aprobada. "¿Usted cobra por esto? ¿A usted le parece que los ciudadanos de esta Comunidad pueden pagarnos a nosotros para venir a votar hoy aquí lo que hemos votado en marzo?", ha preguntado en tono irónico Igea que ha acusado al PP de haber "rellenado un hueco" ante la ausencia del Debate sobre Política General.

En el mismo sentido se ha pronunciado la procuradora socialista Laura Pelegrina que ha recomendado al PP que deje de "hacer el ridículo" en las Cortes de Castilla y León y que retire una PNL que fue debatida y aprobada el 14 de marzo y ha aclarado al respecto que el compromiso del actual Gobierno de España con la norma EURO 7 "es contundente" para que respete el Pacto Verde Europeo y facilite el desarrollo del sector "para que no tenga ningún impacto en la automoción y en el coste del vehículo".

"Trabajan en balde y no las van a derogar porque no van a gobernar", ha sentenciado Laura Pelegrina que ha aclarado al PP que la Presidencia Europea "no pertenece a ningún gobierno". "El 14 de marzo ya les dije que su propuesta era oportunista, electoralista y demagógica y tres meses después, ante la misma propuesta, la misma respuesta ya que sigue siendo igual de oportunista, demagógica y electoralista", ha sentenciado.

"Desde el Grupo Parlamentario Popular nos empeñaremos una y mil veces y las que sean necesarias en defender la automoción y los 30.000 puestos de trabajo que dependen de la automoción en nuestra Comunidad Autónoma", ha respondido Paloma Vallejo que ha mostrado su "plena confianza" en que la Presidencia de España en la Unión Europea y el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio "no vacilará al defender los intereses de Castilla y León, de España y de los españoles".

Por otro lado y ante la posible abstención del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, que finalmente se ha ratificado en el voto --también se ha abstenido Igea--, Vallejo se ha referido a los dos partidos localistas como "la plañidera oficial" de la Comunidad Autónoma, "siempre llorando por la leche derramada, por la despoblación", y ha reprochado que se hayan "puesto de perfil" ante "la posibilidad de apostar de forma firme y decidida por la industria y por los empleos en Castilla y León".

"Con ustedes no se puede contar", ha lamentado mientras que la procuradora soriana Vanessa García Macarrón ha reiterado que se trata de un nuevo tema sobre una competencia del Gobierno nacional en el que "lo ideal" sería que se negociara "desde los ámbitos competenciales adecuados" para adaptar las necesidades de la industria y la salud a las necesidades y compromisos medioambientales.

Finalmente, Paloma Vallejo ha rechazado las dos propuestas de adición planteadas por Vox ya que, aunque "acertadas", no son objeto de la PNL debatida este miércoles por lo que ha emplazado a sus socios de gobierno a presentarlas en otro momento.

El procurador de Vox Ignacio Sicilia había planteado, en concreto, instar al futuro Gobierno de España a realizar una consulta a los españoles sobre el modelo energético industrial que desean para España y a impulsar una política de verdadera recuperación de la soberanía energética industrial "para desarrollar la industria, alcanzar un suministro energético asequible, seguro y limpio y no poner en riesgo las libertades, el empleo y la economía de los españoles".