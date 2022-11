Pleno-PSOE pedirá la reprobación de Gallardo por "vejar" a Sánchez y el PP recuerda que se quitó del diario de sesiones

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá la reprobación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, por sus afirmaciones en el pleno de las Cortes el pasado 25 de octubre en las que se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el líder de una banda criminal", en lo que la viceportavoz del grupo, Patricia Gómez, ha considerado un ataque a la honorabilidad de los votantes y de los integrantes del PSOE y "un ataque directo al estado de derecho".

Así lo pedirán los socialistas en la propuesta de solución de la proposición no de ley (PNL) que llevarán al pleno de la próxima semana en la que pedirán la reprobación del vicepresidente de la Junta y exigirán "su cese inmediato" por esas afirmaciones que, según ha aclarado por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, a preguntas de los periodistas sobre el sentido del voto de los 'populares', fueron retiradas del diario de sesiones por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox.

"Como no están pasando cosas importantes en España y en Castilla y León algunos se entretienen en esto", ha ironizado De la Hoz que ha abogado por no alimentar esta polémica para añadir que "le vale" la decisión de Pollán de retirar del diario de sesiones las palabras de García-Gallardo. "A partir de ahí no quedan más debates salvo que algunos intenten estirar esto como el chicle", ha concluido el 'popular' que se ha remitido a unas manifestaciones del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, sobre este tipo de iniciativas.

Por su parte, Patricia Gómez ha advertido de que el "deterioro de las instituciones" y de la "calidad democrática" en Castilla y León "es una constante" por lo que ha hecho un llamamiento a "todos los demócratas" para decir "basta ya" a las declaraciones de un vicepresidente de la Junta que cada vez que tiene oportunidad y hace declaraciones insulta veja y humilla a todos los que no piensan como él".

Este será uno de los asuntos que se abordará en el "intenso y extenso" pleno ordinario de la próxima semana que, a las habituales preguntas de control al Gobierno, interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley, sumará el último trámite del proyecto de Ley de rebajas tributarias y que, según ha reivindicado De la Hoz, va a suponer un "importante ahorro" para los ciudadanos "mientras otros están al debate de las luces", en irónica referencia a las críticas de la oposición a la decisión de las Cortes de no iluminar la fachada con motivo del 25N.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha advertido de que se trata de un "atraco fiscal" por parte del Gobierno en coalición de PP y Vox a los que acusa de no aplicar en Castilla y León lo que piden al Gobierno de la nación y en el resto de las autonomías.

El orden del día contempla también la convalidación de dos decretos leyes, uno para elevar el umbral de las ayudas para el pago de las hipotecas y otro sobre la subida del 1,5 por ciento con efecto retroactivo de las retribuciones a los funcionarios.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular defenderá dos PNL, la primera para pedir a la Junta que se dirija al Congreso de los Diputados para "lanzar el grito, quizás ya desesperado" --en palabras de De la Hoz-- de los representantes de la sociedad de Castilla y León para "que paren con la tropelía de la reforma del Código Penal", tras la admisión a trámite este jueves en el Parlamento de la nación de la proposición de ley de PSOE y Unidas-Podemos para "modificar a la baja", ha apostillado en tono irónico, el delito de sedición en lo que considera un intento de "amnistiar a los delincuentes sediciosos catalanes".

De la Hoz se ha reafirmado en que se trata de un intento de los partidos en el Gobierno de la nación de dar cumplimiento al pacto que permite que el presidente del Ejecutivo "se siga manteniendo en la poltrona" de La Moncloa "a cambio de humillar a la Constitución Española y de humillar a los españoles". "En Democracia no vale todo (..) no vale indultar para mantenerse el poder", ha concluido De la Hoz que ha criticado la "sumisión" de los socialistas de Castilla y León "para mantener su escañito también".

La segunda PNL del PP hace referencia al debate surgido en la Comunidad tras la aspiración de las universidades de Burgos (UBU) y de León (ULE) de crear el grado de Medicina, un hecho que, en su opinión, ha sido aprovechado para enfrentar universidades entre sí y a las provincias con la Junta.

El portavoz del Grupo Popular ha apostado por dar "clarividencia" al asunto y, tras valorar que se pueda ampliar la oferta académica de las cuatro universidades públicas en Castilla y León, insta a la Junta a que "con absoluto respeto a la autonomía universitaria" proceda a convocar "con inmediatez" la comisión académica del Consejo de Universidades para que consensúe las posibles solicitudes de nuevas enseñanzas oficiales, "incluidas los grados de medicina de León y Burgos" y "cualquier otra solicitud" que puedan realizar las de Salamanca o Valladolid.

Y el PP aprovecha la PNL para instar a la Junta a que se dirija al

Gobierno de España "a fin de que incremente la convocatoria de plazas MIR en número suficiente para absorber a todos los egresados de las facultades de Medicina en España".

Finalmente, el Grupo Parlamentario Vox cerrará "el círculo" de PNL sobre la "necesidad de soberanía energética" con una PNL en defensa de la técnica del fracking o fractura hidráulica que ve factible en el norte de Burgos "y seguramente en otras zonas de la Región", en palabras del portavoz del Grupo, Carlos Menéndez.