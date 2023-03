El pleno reprueba el viaje a Catar del alcalde de León

LEÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León ha reprobado hoy al alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, con catorce votos a favor (PP, Cs y UPL), una abstención (Podemos-Equo) y diez en contra (PSOE) por la realización el pasado mes de diciembre de un viaje a Catar junto a su mujer, "sin dar explicaciones", a lo que el regido ha replicado que "sólo" le "parará" el "pueblo de León".

Diez ha asegurado en el pleno extraordinario que solicitaron los grupos de la oposición para solicitar información sobre el viaje y para aprobar la reprobación que, a pesar de que esta medida haya salido adelante, irá "donde haga falta" para "conseguir proyectos" y "captar inversiones para León", así como dar a conocer la "importancia" y las "posibilidades" de la ciudad.

Así, ha apelado a la voluntad de los leoneses para seguir "trabajando". "El pueblo de León me encargó el mandato de trabajar por su presente y por su futuro y sólo el pueblo de León me va a parar. Cuando me digan que no quieren que trabaje más para ellos, así lo hará.

Mientras tanto, seguiré pelando por León", ha argumentado José Antonio Diez, que ha calificado la convocatoria de este pleno de reprobación como "electoralista".

Además, el alcalde de León ha resaltado el hecho de que un país como Catar haya reconocido a la ciudad de León y que se hayan facilitado dos viajes, uno en octubre y otro en diciembre, pagados por la Fundación Aspire, vinculada con el equipo de fútbol de la ciudad, la Cultural y Deportiva Leonesa, que ha dado como resultado la inversión por parte de esta entidad para construir un campo de fútbol en la ciudad.

GASTOS

La portavoz del Partido Popular, Margarita Torres, ha reprochado que no fuera el propio Ayuntamiento el que se hiciera cargo de los gastos si se trataba de un viaje "promocional o económico" y ha afeado que no se haya conocido "fecha, hora, instituciones o personas" con las que mantuvo los encuentros durante la visita.

Del mismo modo, ha criticado que todas las actividades que realizó el alcalde durante su visita a Catar tan sólo sea conocida su asistencia a uno de los partidos de fútbol del Mundial que se estaba celebrando en ese país por aquellas fechas.

Por su parte, en representación del grupo municipal de Ciudadanos, Antonio Pérez ha asegurado que se trató de un "incumplimiento" de los "códigos éticos" y ha preguntado al regidor si "se valió" de su posición de alcalde para tener "ventajas personas" e, incluso, ha deslizado que el regidor leonés ha puesto "en peligro" la llegada de fondos europeos.

Desde la Unión del Pueblo Leonés (UPL), el portavoz Eduardo López Sendino, ha reclamado a José Antonio Diez "transparencia" porque considera que el viaje a Catar fue un "regalo" y, por tanto, un "asunto feo y grave", que ha calificado de "inmoral", aunque sí ha precisado que, como resultado de todo ello, no detecta "ningún perjuicio para el ayuntamiento".

DE "FORMA DISCRETA"

Después de que tomara la palabra el concejal de Podemos-Equo Nicanor Pastrana, que ha criticado el uso "electoralista" del pleno de reprobación, en representación del grupo municipal del PSOE, el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria, ha asegurado que se "viajó de forma discreta" para mantener una "serie de reuniones" para impulsar el proyecto de una "infraestructura deportiva" y la preparación de una "misión comercial".

"Fue, pues, un viaje de trabajo y de cortesía institucional", ha señalado Canuria que, además, ha explicado que José Antonio Díez se reunió con "quienes determinaron los anfitriones", que fueron quienes marcaron la agenda y las actividades, enmarcadas en esos contactos comerciales y en el impulso al proyecto deportivo.