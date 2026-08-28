El Pleno de Segovia aprueba el contrato de Ayuda a Domicilio por 6,5 millones con más beneficiarios y horas de servicio

SEGOVIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal ordinario de Segovia ha aprobado el contrato de Ayuda a Domicilio, por un importe de 6,5 millones de euros, y ha mostrado el apoyo institucional para que la fiesta de las Alcaldesas de Zamarramala sea calificada como Bien de Interés Cultural.

El Pleno ha aprobado la totalidad de los dictámenes elevados por el equipo de Gobierno del PP, entre los que destaca la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio por un importe de 6.502.644,56 euros para un periodo inicial de dos años, lo que supone un incremento del 75 por ciento respecto al contrato anterior.

El nuevo acuerdo ha ampliado las horas de prestación del servicio, que pasarán de las 110.000 actuales a 129.000, durante el primer año de vigencia. El dictamen, que beneficia a unas 500 personas usuarias atendidas por un centenar de auxiliares, ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos; la abstención de IU y PSOE y el rechazo de Podemos.

La sesión ha aprobado además la Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos de Aguas Residuales, pendiente desde hacía años, con el respaldo de PP y Ciudadanos, así como la Ordenanza de Limpieza Viaria y una modificación de la de Utilización del Dominio Público, ambas con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención de PSOE, IU y Podemos.

También ha salido adelante, con los votos de PP y Vox, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que ha incorporado una plaza de arqueólogo, dos de técnico de Administración General y un puesto de supervisión de empresas de servicios vinculado a Medio Ambiente.

El Pleno ha aprobado igualmente una transferencia de crédito de 86.634,98 euros para el complemento de productividad y una modificación presupuestaria de 498.442,05 euros destinada, entre otras partidas, al pago de la liquidación del quinto año del contrato de transporte urbano, a la licitación de la Piscina Municipal Climatizada y a obras de reparación en el Centro de Recepción de Visitantes y en la Casa de la Moneda.

CONTROVERSIA SOBRE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Sobre esa modificación presupuestaria ha girado la principal controversia de la jornada. El grupo municipal del PSOE ha denunciado que el expediente inicial contemplaba un pago de unos 28.000 euros de más a Avanza, concesionaria del transporte urbano, un error que, según los socialistas, solo fue detectado tras la revisión de la documentación realizada por la portavoz municipal, Clara Martín.

El equipo de Gobierno ha remitido posteriormente nueva documentación que corregía la cifra, pero el PSOE ha reprochado que el dictamen se haya llevado al Pleno sin subsanar esa cantidad. El viceportavoz socialista, Jesús García Zamora, ha pedido explicaciones al concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, quien ha respondido acusando a los socialistas de generar dudas e incertidumbre. El PSOE ha reclamado que esos 28.000 euros se destinen a necesidades como la reparación de contenedores soterrados averiados.

En materia patrimonial, el Pleno ha aprobado una declaración institucional de apoyo a que la Fiesta de las Alcaldesas de Zamarramala, en honor a Santa Águeda, sea reconocida como Bien de Interés Cultural. La celebración cuenta con casi 250 años de historia documentada, según una investigación de la etnóloga local Esther Maganto Hurtado, que acredita su continuidad ininterrumpida desde 1785.

Entre las mociones, ha sido aprobada por unanimidad la de Ciudadanos, para combatir el ruido nocturno en zonas como San José, el Parque del Reloj o el Casco Histórico, así como las de IU sobre el aumento de parques de calistenia y la de Vox, para valorar la concesión de Alcaldesa Honoraria a la Virgen de la Fuencisla.

También ha salido adelante la moción del PP de solidaridad con Ceuta, con el rechazo de PSOE, IU y Podemos. La única propuesta rechazada ha sido la del PSOE sobre viviendas de uso turístico, tumbada por PP y Vox con la abstención de Ciudadanos y Segovia en Marcha.