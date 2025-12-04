Pleno-La sesión comenzará con la comparecencia de Mañueco sobre la eólica a petición de PSOE respaldado por la oposición

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de los días 9 y 10 de diciembre comenzará con la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, para que explique "su papel" en la 'Trama Eólica', el macrojuicio que comenzó el pasado 15 de septiembre en la Audiencia de Valladolid.

Este juicio ha sentado en el banquillo a catorce personas relacionadas con el proceso de tramitación de parques eólicos en Castilla y León a raíz de las supuestas presiones sufridas por las mercantiles promotoras para dar entrada en su accionariado a empresas locales como condición 'sine qua non' para que su autorización administrativa obtuviera el visto bueno de la Administración autonómica.

La petición de comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco se ha sustanciado en la Junta de Portavoces de este jueves a petición del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido respaldado por el resto de los grupos en la oposición, con el único rechazo del Grupo Popular.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha basado la petición de comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco en el próximo pleno en el hecho de que la eólica es "la mayor trama de corrupción del Partido Popular en Castilla y León" de la que el actual presidente de la Junta "no era ajeno" ya que era miembro del Gobierno de Juan Vicente Herrera y secretario autonómico del PP.

Gómez Urbán ha afeado a Fernández Mañueco que no haya dado explicaciones de manera voluntaria sobre este asunto, como tampoco ha hecho, ha lamentado, tras la sentencia sobre el caso de La Perla Negra. "Que venga y en sede parlamentaria dé las explicaciones que tenga que dar", ha zanjado la socialista.

"El presidente de la Junta va a comparecer a rastras y obligado", ha sentenciado por su parte el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que se ha preguntado en tono irónico "qué mentiras contará" y "qué bulos soltará" Fernández Mañueco sobre "la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León" en la que, según ha incidido, están implicados varios altos cargos de la Junta en una etapa en la que Fernández Mañueco era secretario general del Partido Popular en Castilla y León.

"Vamos a ver qué explicaciones da el presidente Mañueco que, a mi juicio, es directamente responsable, debería asumir responsabilidades políticas y, por ende, debería dimitir inmediatamente, disolver las Cortes y convocar elecciones", ha zanjado el de Unidas Podemos que ha considerado que en cualquier otro partido Fernández Mañueco estaría "inhabilitado" para ser candidato.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha apelado a unas recientes declaraciones del presidente de la Junta y presidente autonómico del PP en las que aseguró que los secretarios generales de los partidos "mandan mucho" para defender la conveniencia de que Fernández Mañueco comparezca ahora en las Cortes para dar explicaciones de lo que ocurrió cuando él era secretario autonómico del Partido Popular.

"A lo mejor nos puede explicar qué es lo que pasaba cuando él era secretario general del Partido Popular, por eso hemos apoyado esta comparecencia", ha explicado Hierro que ha ironizado por su parte sobre la posibilidad de que Fernández Mañueco "sorprenda diciendo que no conocía a Delgado --Rafael Delgado fue viceconsejero de Economía de la Junta y luego secretario general de dicho departamento--.

"Igual nos sorprende el señor Mañueco diciendo que no conocía a Delgado, igual que el jeta de Sánchez dice que no conocía a Ábalos", ha añadido en su reflexión. "Que nos explique qué pasaba en su partido y en la Junta de Castilla y León durante esa época", ha reiterado el de Vox.

Por su parte, Francisco Igea, procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, ha recordado a Fernández Mañueco que está obligado a comparecer en las Cortes cuando lo pide la Junta de Portavoces y el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha compartido la necesidad de que el presidente de la Junta de explicaciones sobre "un caso de corrupción bastante fragrante" que se ha vivido "muy de cerca" en Castilla y León.

"Yo creo que un presidente de la Junta de Castilla y León, que además era miembro del Consejo de Gobierno en los años en que se produjeron esas irregularidades, tiene que dar cuentas de esa posible o presunta trama de corrupción", ha concluido.

En el caso del Grupo Popular, su portavoz, Ricardo Gavilanes, se ha reafirmado en la "pinza de PSOE y Vox" a los que ha acusado de unir sus votos para convertir las Cortes de Castilla y León en un "plató electoral" y como un "escenario de campaña" sobre un asunto que, según ha recordado, está judicializado.

Ricardo Gavilanes ha recordado además que el presidente de la Junta dio explicaciones en su día en la Comisión de Investigación constituida sobre este asunto. "Esta propuesta de comparecencia no busca esclarecer los hechos, no busca esclarecer absolutamente nada", ha reprochado el portavoz del Grupo Popular tras lo que ha tachado la petición de comparecencia de "irresponsabilidad absoluta" para hacer espectáculo.