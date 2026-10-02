Pleno.- El techo de gasto de 2027 y la proposición de ley del PSOE sobre violencia de género centrarán la sesión

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La votación del techo de gasto no financiero para el año 2027, preceptivo para poder seguir adelante con la tramitación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, y la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre violencia de género centrarán la sesión del próximo pleno de las Cortes, previsto los días 6 y 7 de octubre.

A diferencia de lo que ha ocurrido con los dos techos de gasto anteriores, cuando el PP, entonces en solitario, logró aprobar los límites de gastos no financieros gracias a la abstención del PSOE, el registrado ahora por la Junta para 2027 contará con el voto favorable de los dos grupos que sustentan al Gobierno de coalición, PP y Vox --los de Santiago Abascal votaron en contra de los techos de gasto para 2026 y 2025--.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista decidirá su voto al techo de gasto tras analizar el borrador presentado por la Junta a la que el portavoz de los socialista, Carlos Martínez, ha vuelto a reprochar que no haya aceptado nunca la "mano tendida" del PSOE, que salvó dos techos de gasto.

"Estoy convencido de que cuando conozcamos la letra pequeña el Grupo Socialista no va a poder respaldar, como no hemos podido respaldar lo propuesto por la Mesa --para la sección 20--", ha augurado el socialista. Por su parte, UPL espera a analizar el documento y Soria ¡Ya! ha avanzado que, en cualquier caso, no votará a favor.

Por otro lado, el orden del día del pleno contempla la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Socialista para actualizar la Ley de Violencia de Género autonómica al Pacto de Estado nacional, pendiente desde 2010, que Carlos Martínez ha presentado como un "texto colectivo" y como una "piedra de toque" al PP al que ha llamado a la responsabilidad con la advertencia de que no pretenda "sumar restando".

A falta de decidir el voto en el debate parlamentario del miércoles, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha tachado la propuesta del PSOE de "postureo" y ha vuelto a abogar por un "consenso absoluto" frente al "chantaje" que, a su juicio, plantearon los socialistas en la pasada legislatura.

"Poco espero de alguien que se carga la Consejería, de un presupuesto que va alineado con la biblia y las sagradas escrituras del acuerdo de gobierno que siempre se interpreta para el mismo lado, hacia los recortes", ha asumido por su parte el portavoz del Grupo Socialista que ha insistido en la necesidad de que el PP "se quite la careta de hipocresía" y apoye la toma en consideración de la PPL que, en principio, rechazará Vox.

Y como es habitual en cada pleno se debatirán cuatro PNL con la particularidad de que en esta ocasión una de ellas, sobre conectividad y brecha digital, está firmada por PP y Vox, grupo este último al que no le correspondía iniciativa de este tipo en el cupo asignado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha agradecido la "buena voluntad" del Grupo Popular al acceder a la presentación conjunta de la iniciativa en una muestra, ha destacado, de la "buena relación" y de la coordinación de los dos socios de gobierno en un tema "muy importante" para los ciudadanos. "Para que luego nos digan que no traemos temas de Castilla y León", ha ironizado.