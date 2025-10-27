El Pleno de Valladolid exige la dimisión de Redondo por su "incompetencia" tras los fallos de las pulseras antimaltrato

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes una moción presentada por el Grupo Municipal Popular para pedir al Gobierno la contratación de una auditoría externa sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa de pulseras telemáticas antimaltrato, así como una enmienda presentada por Vox para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "incompetencia" en la gestión del sistema.

La iniciativa, que ha contado con el apoyo de Vox y la abstención de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), incluye además la solicitud al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior de publicar "de manera inmediata y detallada" todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia en la provincia de Valladolid.

Durante el debate, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha defendido que "ante el riesgo extremo contra la vida de una persona, no cabe un mínimo fallo", y ha calificado a la titular de Igualdad como "la ministra de la incompetencia".

Por su parte, VTLP ha criticado que el PP "traiga al Pleno debates de ámbito nacional por indicación de su partido" y ha recordado que la moción "ya fue aprobada en el Congreso de los Diputados la semana pasada".

Además, el PSOE ha rechazado la iniciativa al considerar que "no se trata de una cuestión de titulares, sino de hechos". "El 87 por ciento de las mujeres que llevan pulsera se sienten más seguras", ha recordado una de sus concejalas, que ha acusado al PP de vincular la moción únicamente a la figura de Ana Redondo. "La ministra no está aqui", han sentenciado

SOTERRAMIENTO

Por su parte, el PSOE ha solicitado la creación de una Comisión Especial de Evaluación de la Transformación Ferroviaria, con el objetivo de analizar el futuro del proyecto ferroviario en la ciudad y conocer los pasos previstos por el alcalde, Jesús Julio Carnero.

La iniciativa, que pretendía "poner datos sobre la mesa" y "buscar consensos reales que beneficien a la ciudad", ha contado con los votos en contra del Partido Popular y Vox.

Durante la sesión, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha criticado al Consistorio de "paralizar la integración ferroviaria" y ha advertido de que la ciudad "no puede permitirse perder más tiempo".

Desde VTLP, su portavoz Rocío Anguita ha coincidido en la "necesidad" de retomar el consenso en torno al proyecto, aunque ha reprochado al alcalde su "falta de perspectiva de futuro". "Probablemente es la mejor oportunidad que tendremos en todo el siglo para avanzar, y la están tirando por la ventana", ha afirmado.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha insistido en que "por ahora no toca el soterramiento" debido a la postura del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aunque ha matizado que "no se bajan los brazos".

En la misma línea, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha defendido que el PP "nunca apoyó el convenio de integración ferroviaria" y ha recordado que el partido "siempre defendió el soterramiento como la mejor opción".

La moción ha sido finalmente rechazada con los votos en contra del PP y Vox.

En este marco, VTLP ha solicitado en su moción la elaboración de un informe técnico sobre la movilidad y el tráfico rodado en la Avenida de Irún, Calle Hípica, Camino de la Esperanza y la Ciudad de la Comunicación, con el fin de evaluar la viabilidad de los pasos inferiores proyectados en la zona de Ariza.

La iniciativa, que buscaba disponer de datos "objetivos" sobre el impacto de las obras y las posibles alternativas de movilidad, ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox.

En este sentido, Anguita ha defendido que el equipo de Gobierno "no puede escudarse en su sentido común subjetivo para frenar los pasos de Ariza sin disponer de un solo dato que lo avale".

Asimismo, ha criticado al alcalde de "incoherencia" por alegar un posible caos circulatorio en Ariza mientras permite obras de gran envergadura "sin problemas" en otras zonas como Parquesol. "Llevan un año con calles levantadas por la red de calor y no ha habido ningún colapso", ha insistido.

"Bajen a la tierra, gestionen la realidad y den respuesta a las necesidades de Valladolid", ha reclamado VTLP.

Desde Vox, Alberto Cuadrado, ha criticado que la moción sea "de relleno" y ha afirmado que "la mayoría de los vallisoletanos votaron por el soterramiento". "Ustedes, como buenos ideólogos de izquierdas, deciden por ellos. Adjudican la voluntad del pueblo y apuestan por túneles de miedo, cuando la ciudad lo que pide es soterramiento ya", ha sostenido.

Por su parte, el concejal del PP, José Antonio Gutiérrez Alberca, ha acusado a la oposición de "no querer entender la realidad" y ha defendido que el Ayuntamiento "debe actuar con sentido común y prioridades claras". "Si se anuncia una obra de la estación que afectará a toda la movilidad del sur de la ciudad, es evidente que no podemos acometer más cortes simultáneos. Es difícil hacer entender algo a quien no quiere entenderlo", ha manifestado.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha apoyado la iniciativa y ha reprochado al equipo de Gobierno que "ni encargue informes técnicos ni respete los existentes". "Nunca hemos visto a nadie que en tan poco tiempo haya hecho tanto daño a Valladolid", ha afirmado.

Durante el debate, representantes de la Plataforma por el Soterramiento han asistido al Pleno desde el público para exigir de nuevo la ejecución íntegra del proyecto. La moción ha sido finalmente rechazada con los votos de PP y Vox.

CUOTA DE AUTÓNOMOS

Por otro lado, el Grupo Municipal Vox ha presentado su rechazo a la subida de cuotas que el Gobierno de España prevé aplicar a los trabajadores autónomos a partir de 2026.

Ene ste marco, la concejala del PP, Blanca Jiménez, ha respaldado la iniciativa y ha admitido que "el nivel del Pleno ha bajado" al no existir "interés" por parte de la oposición a temas relevantes para los vallisoletanos. "Deberían preguntar al menos a alguien que sepa de lo que están ustedes hablando", ha señalado Jiménez

Desde el PSOE ha calificado la moción de "inoportuna" por debatirse "en pleno proceso de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las cotizaciones futuras". "Demuestra la falta de implicación de Vox en los asuntos de Valladolid: presentan iniciativas sobre cuestiones que se deciden en el Parlamento, no en este Ayuntamiento", ha criticado.

Finalmente, la moción ha sido aprobada con los votos del PP y Vox.

PASARELA PEATONAL Y CICLISTA

Por último, el PP ha presentado la solicitud al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la autorización de ocupación de suelo necesaria para construir una pasarela peatonal y ciclista sobre la Autovía de Castilla (A-62), entre la Avenida de Gijón y Fuente Berrocal-La Galera.

"Queremos mirar al presente y al futuro. Esta moción no busca polémica, sino avanzar en una infraestructura necesaria", ha asegurado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona.

En este sentido, el concejal socialista Luis Vélez ha criticado al equipo de Gobierno de "usar un proyecto ya presentado por su propio grupo y con un retraso de un año". "Una moción no sirve de nada sin voluntad política", ha advertido el socialista.

La moción ha sido aprobada con los votos favorables de PP, PSOE y Vox, y el voto en contra de VTLP.