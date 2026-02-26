Podemos afronta con "ilusión" una campaña de "cercanía" bajo el lema 'La fuerza de la valentía': "Tenemos proyecto"

El candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, participa en el acto de inicio de campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, se ha mostrado "ilusionado" ante el comienzo de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, que la coalición que representa realizará con "mucha cercanía, de proximidad, calle a calle y boca a boca" con el objetivo de trasladar las propuestas de un "proyecto muy sólido" para la Comunidad.

Bajo el lema de 'La fuerza de la valentía' el candidato de la formación 'morada' recorrerá el territorio y sus nueve provincias para hacer propuestas que acaben con los cuarenta años de "nefastas políticas" del PP en una campaña que tendrá la vivienda y la sanidad pública como sus grandes ejes de defensa frente a los "precios disparatados y las privatizaciones" del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha trasladado Llamas durante un acto celebrado en la caseta de la coalición en la céntrica calle Santiago de Valladolid, a escasas horas del inicio de la campaña electoral, donde ha estado arropado por el secretario de Organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y las candidatas por la provincia vallisoletana Almudena Villarreal y Sandra San José.

"Tenemos ganas de estar en la calle, de escuchar a la gente y de tener contacto", ha expresado el candidato, motivo por el que ha remarcado la intención de la coalición de impulsar una campaña de proximidad en la que se van a hablar de propuestas frente a los precios de la vivienda y contra las privatizaciones en el sistema sanitario.

La candidatura de Llamas aboga por unos servicios completamente públicos con el "valor y la fuerza de enfrentarse a quienes han manejado Castilla y León a su antojo" para denunciar las "tropelías cometidas por el presidente autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León".

Una campaña que estará marcada también por la denuncia a megaproyectos tóxicos, como las plantas de biogás, las macrogranjas y las minas destructivas, y la necesidad de una transformación económica para defender una transformación económica enraizada en el territorio con palancas públicas para crear empleo de calidad y fijar población en el medio rural.

"Necesitamos un cambio de modelo productivo para garantizar que la gente pueda vivir en Castilla y León y para poner fin a la lacra de la despoblación y fijar población en nuestros pueblos", ha ahondado el candidato de Podemos-Alianza Verde.

"CAMBIO NECESARIO"

Por su parte, el secretario de Organización y Portavoz de Podemos ha destacado que el cambio "tan necesario" para Castilla y León pasa por un Podemos "lo más fuerte posible y porque la voz de Miguel Ángel resuene en las Cortes".

Por esta razón, se ha mostrado convencido de que la campaña va a ser "magnifica, muy cercana, basada en las propuestas y en la gente y con el objetivo de desalojar al Partido Popular de la Administración autonómica de Castilla y León".

Precisamente, ha señalado que es "imprescindible" que la "voz de Podemos, de los servicios públicos, de la lucha por el acceso a una vivienda digna, del medio ambiente y del feminismo resuene con fuerza en el Parlamento autonómico".

"Estoy convencido de que la candidatura de Podemos va a llevar esa voz de esa mayoría social a la que el Partido Popular lleva casi 40 a machacando a las Cortes y creo que el proyecto de Podemos es fundamental para esta Comunidad", ha concluido.