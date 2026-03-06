Podemos Alianza Verde se compromete a lanzar una Ley de Crisis Climática en Castilla y León

Mario Calonge, Juan López de Uralde, Miguel Ángel Llamas y Marisa Muñoz en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Alianza Verde a la presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado este viernes en Soria que su partido promoverá la creación de una Ley de Crisis Climática que ayude a solucionar problemas que tiene la comunidad autónoma y que quedaron claros el pasado verano con los incendios de la provincia de León, debidos tanto a carencias laborales como medioambientales.

Llamas ha comentado ante los medios que Podemos Alianza Verde seguirá vigilante para evitar que salgan adelante proyectos "megatóxicos" como la macrogranja de Noviercas, las plantas de biogás o la minería extractiva de Borobia.

La intención de Podemos Alianza Verde es promover el desarrollo sostenible con una mayor inversión pública, para llevar a cabo "un programa muy sólido para Soria y para Castilla y León", que incluirá un sistema público no solo de sanidad o educación, sino también de cuidados.

Llamas está satisfecho de lo bien que está funcionado la campaña, y ha puesto como ejemplo que ayer, durante el debate a tres de RTVE, su partido realizó una iniciativa en redes sociales que tuvo más alcance que ese mismo debate en redes.

Por ello, confía en que puedan ser el revulsivo y dar la sorpresa el 15 de marzo. Llamas ha estado acompañado por Juantxo López de Uralde, coordinador estatal de Alianza Verde, quien ha ampliado algunas de las medidas que planean desarrollar, como la creación de una Consejería exclusiva de Medio Ambiente.

El objetivo de la misma sería "aprovechar de manera efectiva y sostenible toda la riqueza de los espacios naturales de Castilla y León".

Uralde recuerda que su programa pone en el centro la política medioambiental para tratar de conseguir que "los negacionistas dejen de gobernar. Es inaceptable tener un gobierno negacionista con el cambio climático".

Llamas y Uralde han participado en el Espacio Cultural Gaya Nuño en una jornada que también ha contado con la presencia del número uno de la lista por Soria, Mario Calonge; la exconcejal del Ayuntamiento de Soria, Marisa Muñoz; la secretaria política de Podemos Castilla y León, Lorena González; y la secretaria de Juventud y Migraciones de CCOO Soria, Raquel de Vicente.

