Podemos y Ciudadanos desaparecen del Parlamento de CyL al que llegaron en 2015 con 5 y 10 procuradores

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos y Ciudadanos han desaparecido del Parlamento de Castilla y León al que llegaron en el año 2015 en la IX Legislatura --2015-2019-- con diez y cinco procuradores en cada caso y grupo propio en unas Cortes compuestas entonces por 84 parlamentarios.

En las siguientes elecciones, Ciudadanos más que duplicó su resultado y llegó a doce procuradores --una representante pasó a ser después no adscrita-- y llegó a formar parte del Gobierno de coalición en Castilla y León, el primero del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco que tuvo a Francisco Igea como vicepresidente.

Sin embargo, tras la ruptura del gobierno por parte de Fernández Mañueco, las elecciones adelantadas a febrero de 2022 dejaron la representación de Ciudadanos en un procurador, precisamente Francisco Igea que pasó a integrar el Grupo Mixto.

Por su parte, la evolución de Podemos fue de los 10 procuradores en 2015, a dos en 2019 y a uno en 2022, el de Pablo Fernández que se presentó por Valladolid en unidad con Izquierda Unida bajo la denominación 'Unidas-Podemos'.



