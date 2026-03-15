Gascón lamenta la ausencia de cambio y achaca el resultado al voto útil al PSOE por miedo a la "extrema derecha"

Gascón tras los resultados de la noche electoral del 15 de marzo - EN COMÚN

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de En Común --coalición formada por IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo--, Juan Gascón, ha lamentado que no se haya producido un "cambio" en la Comunidad de Castilla y León tras los resultados electorales en los que su formación no ha logrado obtener representación en las Cortes y ha achacado esta situación al voto útil para el PSOE por miedo a la "extrema derecha".

Gascón ha asegurado que se ha mantenido la "misma dinámica" del año 2022 en relación a problemas como la despoblación, la situación de los consultorios rurales o las plantas de biometano. Asimismo, ha agradecido el esfuerzo de los votantes, simpatizantes y candidatos durante una campaña que ha calificado de "muy complicada" para la construcción de una alternativa.

El representante de la coalición ha destacado la "acumulación del voto útil" en el PSOE por el "miedo a la extrema derecha" y ha señalado que una parte de la clase trabajadora, asociaciones y colectivos sociales se quedarán "sin voz" en las Cortes durante la próxima legislatura.

Por otro lado, Gascón ha criticado una Ley Electoral que, a su juicio, no expresa la "diversidad" ni la "pluralidad" de Castilla y León, además de la "falta de participación" de su formación en los debates. Según ha explicado, la candidatura se ha quedado "cerca" de entrar en la provincia de Valladolid, donde también se ha visto penalizada por el trasvase de votos al PSOE.

Finalmente, el candidato ha insistido en que, a pesar de los resultados, las formaciones que integran la coalición mantendrá su trabajo para ofrecer "certidumbre y tranquilidad" y construir una alternativa política en la comunidad

