Podemos CyL pide a la Oficina de Regulación de la Contratación que investigue la "corrupción sanitaria" de la Junta

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, atiende a los medios para anunciar una reclamación ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación por las "privatizaciones en la Comunidad" - EUROPA PRESS

Acusa al Ejecutivo autonómico de "fabricar artificiosamente listas de espera" para "lucrar" a empresas privadas "afines"

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha presentado una reclamación ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) para que investigue todas las "irregularidades" y la "corrupción sanitaria" en materia de privatización sanitaria por parte de la Junta.

La formación 'morada' ha acusado al Ejecutivo autonómico de "fabricar artificiosamente listas de espera" con el objetivo de tener una "coartada" y poder "lucrar" a empresas privadas "afines", lo que pone de manifiesto las "malas prácticas" del Ejecutivo autonómico y la "planificación de la privatización" que existe en la Comunidad.

Así lo ha anunciado este viernes el coordinador de Podemos en la Comunidad en declaraciones a los medios frente a la Consejería de Sanidad, donde ha destacado que el ámbito sanitario es una "prioridad" para la formación 'morada' y ha criticado que la "derecha haya intentado durante años cargarse la Sanidad Pública".

Esta reclamación, ha sostenido, tiene como objetivo poner el foco en la "fabricación artificiosa de las listas de espera para lucrar a empresas privadas", y que se investiguen las "irregularidades que el Consejo de Cuentas ha detectado en los contratos que ha analizado en materia de privatización sanitaria".

"Son irregularidades procedimentales, irregularidades documentales y, por lo tanto, la privatización siempre conlleva corrupción", ha advertido el máximo responsable de la formación 'morada' en Castilla y León, para después asegurar que esta situación "debilita los recursos y el personal en los centros sanitarios públicos".

A este respecto, ha señalado que las privatizaciones son un "fraude" porque anteponen el negocio de las empresas privadas a los derechos de las personas, un punto en el que también ha lamentado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no quiera molestar a la sanidad privada".

Para reforzar su argumento, el coordinador de Podemos en la Comunidad ha explicado que según datos del Consejo Económico y Social, en el pasado año se produjo un aumento del 18,4 por ciento del dinero destinado a la sanidad concertada a las empresas privadas.

Se trata de una cantidad superior a los 200 millones anuales, ha incidido, un punto en el que ha señalado que también las reclamaciones de los pacientes han aumentado un 18,4 por ciento.

"Estamos hablando de 50.000 reclamaciones que se han presentado y 30.000 de las cuales son por listas de espera y por demoras en la atención sanitaria", ha criticado. "Lo que denunciamos son estas malas prácticas que se reflejan en los acuerdos marco suscritos con decenas de empresas privadas por parte del Gobierno autonómico que encabeza Alfonso Fernández Mañueco", ha apostillado.

De hecho, ha subrayado que la privatización es la "seña de identidad" del Partido Popular y Podemos Castilla y León se va a "oponer claramente" a este modelo, por lo que ha pedido a la Junta un "dimensionamiento adecuado de las plantillas del sistema sanitario público".