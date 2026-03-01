Podemos denuncia el "ataque ilegal" de EEUU a Irán, tilda a Trump de "amenaza para la humanidad" y pide cerrar sus bases

Pablo Fernández, con candidatos de León a a las Cortes. - PODEMOS

LEÓN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a denunciar un "nuevo ataque militar" de Estados Unidos e Israel contra Irán, tilda a Donald Trump de "amenzada para la humanidad", al tiempo que reclama a España romper relaciones y cerrar sus bases militares.

En un acto encuadrado en la campaña de Castilla y León, el dirigente morado ha lamentado que "después de Palestina y Venezuela", Estados Unidos continúa "vulnerando sangrantemente el derecho internacional humanitario", al tiempo que demuestra que el país y Donald Trump son "el principal problema, la principal amenaza para la humanidad".

"Creemos que hay que aislar internacionalmente y acabar con Donald Trump. Y, desde luego, instamos al Gobierno de España a romper inmediatamente las relaciones con Estados Unidos, a aislarlo internacionalmente y a cerrar las bases militares que tiene en nuestro país", ha apostillado para reclamar también la "salida inmediata" de España de la OTAN, "una organización militar imperialista que de facto está dirigida por el criminal Donald Trump".