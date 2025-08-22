Podemos denunciará a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía por su gestión "temeraria" de los incendios

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la "gestión temeraria" en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

La denuncia recogerá una serie de actuaciones sistemáticas del Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco "que han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos", ha señalado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los hechos presuntamente delictivos que la formación en Castilla y León pondrá en conocimiento de la Fiscalía destacan el "irregular entramado" de las privatizaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus "consecuencias precarizadoras", el retraso "consciente" en adoptar instrumentos normativos o las actuaciones y omisiones que acompañaron a la reciente crisis en relación con la calidad del aire.

Podemos ha recordado que el Procurador del Común, en una actuación de oficio comunicada en 2020, instó al Gobierno de Mañueco a que se iniciaran "a la mayor brevedad posible" los trámites necesarios para revisar el contenido del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) "con el fin de adaptar su contenido a la normativa estatal", como ya habían hecho varias comunidades autónomas.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León se retrasó casi cinco años desde el requerimiento del Procurador del Común, hasta que aprobó el Decreto 6/2025, de 27 de marzo (Plan Infocal), lo que a juicio de la formación morada ha provocado nuevas demoras en el desarrollo e implementación de las medidas protectoras.

Según el coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, serán "contundentes" ante las "irregularidades" en la gestión del Gobierno de Mañueco en materia de prevención y extinción de incendios. "Hay víctimas mortales, heridos y daños ambientales y culturales incalculables. La gestión temeraria del Partido Popular en Castilla y León debe tener consecuencias y nuestro papel como oposición responsable es ser firmes y rigurosos", ha asegurado.