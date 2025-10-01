Podemos estudia acudir a los tribunales para "forzar" a la Junta a declarar zonas tensionadas de alquiler

Archivo - El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una entrevista para Europa Press. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos y coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández, ha asegurado que su formación estudia acudir a la vía judicial para exigir a la Junta de Castilla y León que cumpla la legislación estatal y declare zonas tensionadas de vivienda en alquiler después de que lo único que haya hecho en esta legislatura haya sido poner en marcha las oficinas antiocupación, un "auténtico fracaso".

Fernández, en el marco de una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, ha criticado las "calamitosas" políticas de vivienda de la Junta y ha censurado que lo único que haya hecho en esta legislatura el PP haya sido implementar oficinas antiocupación "que han sido un auténtico fracaso, que han sido un estropicio enorme y que han hecho un ridículo espantoso" con un número de visitas y consultas "absolutamente pírrico" y una página web que ni funciona.

"Esto, aparte de ser una chapuza, demuestra, como dijimos en su día, que el problema en esta comunidad no es ni mucho menos la ocupación, que ese problema en Castilla y León es absolutamente minoritario", ha explicado Pablo Fernández, quien cree que el "auténtico drama" en la Comunidad es la "dificultad extrema" para acceder a la vivienda.

En este sentido, ha asegurado que el PP no sólo "no ha hecho nada" para facilitar el acceso a la vivienda, sino que además "se declara en rebeldía" y se niega a aplicar la ley estatal en la materia y, por ejemplo, a declarar en las zonas tensionadas como establece la legislación.

Por ello, ha asegurado qeu Podemos valora la posibilidad de acudir a los tribunales "para forzar, para exigir, para obligar a que el Partido Popular declare en Castilla y León zonas tensionadas, como estipula la legislación nacional".

MEDIDAS Y ACCIONES CONCRETAS

A este respecto, ha aclarado que quien está estudiando y trabajando este tema es el coordinador general de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, y ha adelantado que en las próximas semanas será él mismo más noticias "y muy exhaustivas" sobre acciones concretas y medidas que pueden ser efectivas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad, tras lo que ha destacado que Llamas es una persona "muy concienzuda y muy rigurosa" con el que está "extraordinariamente satisfecho".

Además, ha agregado que Podemos seguirá demandando y exigiendo que "de una vez por todas" haya un parque público de vivienda de al menos un 25 por ciento del mercado en Castilla y León, tanto de alquiler como para compra, así como las medidas necesarias para que, "de forma efectiva y permanente", aquellas viviendas financiadas con dinero público mantengan la catalogación de "protegidas".

El procurador ha insistido en que para Podemos es una prioridad la vivienda y tienen propuestas y medidas para facilitar el acceso a la misma, pero lamentablemente el Partido Popular las "deniega" y se opone a aplicar la ley.