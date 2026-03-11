Podemos expresa sus condolencias por las víctimas del incendio de Miranda (Burgos) y pide revisar el sistema Viogen

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, han expresado sus condolencias por el fallecimiento de tres mujeres en un incendio en una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos), el cual habría sido provocado y por lo que hay una persona detenida.

Ambos, en declaraciones a los medios en Valladolid en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, han calificado de "terrible" el incendio y han reclamado una investigación "rigurosa" y que se llegue "hasta el final" para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

En este sentido, Ione Belarra, aunque ha asegurado que quería ser prudente en torno a las motivaciones que habrían podido llevar a provocar el incendio al supuesto autor y ante la posibilidad de que pudiera ser violencia de género, algo que se investiga, ha advertido de que en el país se vive lo que considera una "auténtica emergencia machista".

"De confirmarse, bueno, estaríamos ante, como ya estamos, ante uno de los peores arranques de año en materia de violencia machista", ha señalado la diputada, quien ha recordado que Podemos ya ha propuesto que se revise el sistema Viogen.

A este respecto, ha incidido en que muchas de las mujeres que han sido asesinadas en este arranque de año habían denunciado, por lo que considera que el Gobierno tiene que hacer una reflexión. "Ante esta emergencia machista necesitamos urgentemente que se tomen medidas concretas que protejan a las mujeres antes de que nos maten", ha subrayado.

Belarra también ha recordado que, desde la aprobación de "la ley solo sí es sí", las mujeres tienen derecho a atención psicológica, jurídica y social independientemente de que denuncien o no.