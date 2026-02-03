Podemos, a favor de la revalorización de las pensiones aunque cree que la medida del Gobierno "se queda corta"

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, se ha mostrado a favor de la revalorización de las pensiones si bien ha considerado que la medida del Gobierno de la nación "se queda corta" y tendría que contemplar subidas por encima del IPC.

"Desde luego, nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar a favor de revalorizar las pensiones; es más, creemos que la medida debería ser más ambiciosa, las pensiones tendrían que subir por encima del IPC", ha manifestado en concreto para insistir en que la medida debería ser "más ambiciosa" porque ahora "se queda corta".

Dicho esto, ha abogado por esperar a conocer el mecanismo legal que implemente el Gobierno central para que se lleve adelante la revalorización de las pensiones si bien ha garantizado que para esta medida expresa el Ejecutivo puede contar con los morados.

Pablo Fernández ha aprovechado la ocasión para cargar contra la actitud "absolutamente miserable y deleznable" del Partido Popular, de Junts y de Vox al unir sus votos hace una semana para rechazar las medidas sociales del decreto que fue tumbado en el Congreso "dejando en la estacada y en la cuneta a millones de personas", con una referencia expresa a los colectivos más vulnerables que pueden ser desahuciados y a los pensionistas.

En su opinión, el voto coincidente de PP, de Vox y de Junts demuestra que las derechas y la 'extrema derecha' españolas y catalanas tienen un proyecto político que sólo favorece a los rentistas, a los ricos y a las élites mientras desprotegen a la ciudadanía. "Votar PP, votar Junts y votar Vox es votar a los ricos, votar a las élites y desproteger a los pensionistas y desproteger a la gente", ha concluido.