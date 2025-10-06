Podemos presenta una reclamación para "obligar" a la Junta a declarar zonas tensionadas y advierte de acciones legales

El Coordinador De Podemos En Castilla Y León, Miguel Ángel Llamas, Conversa Con Un Grupo De Personas Frente Al Edificio De La Calle Ferraria, 4, Que Se Convertirá En Apartamentos Turísticos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha presentado una reclamación a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para "obligar" a la Junta a declarar zonas tensionadas ante la "emergencia habitacional" que se vive en la Comunidad, y ha advertido de que en caso de que su petición no reciba una respuesta positiva, llevará a la Administración autonómica a los tribunales.

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha informado este lunes, 6 de octubre, en Valladolid, sobre esta reclamación con la que pretende hacer frente a la "parálisis" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en relación a la "crisis de la vivienda".

Llamas, en declaraciones recogidas por Europa Press en su comparecencia frente a un edifico de la calle Ferrari, 4, que se convertirá en pisos turísticos, ha precisado que la declaración de zonas tensionadas se contempla en la Ley de vivienda y permitirá "topar los precios de los alquileres y aprobar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el derecho a la vivienda".

Por ello, confía en que esta reclamación por vía administrativa, a la que la Consejería puede responder en un plazo máximo de tres meses, llegue a "buen puerto", si bien ha advertido de que en caso de no hacerlo llevará al Ejecutivo autonómico "ante los tribunales".

Llamas ha subrayado que la iniciativa de esta reclamación, que considera un "litigio estratégico", es una decisión "novedosa" e "innovadora" a nivel nacional, por lo que en caso de funcionar más comunidades autónomas, organizaciones y formaciones de Podemos en otros territorios podrían optar por "este camino".

De este modo, ha defendido que "no hay ninguna razón" para que la Junta no cumpla la Ley de vivienda e inicie ese procedimiento para declarar zonas tensionadas, y ha explicado que para empezar este proceso habría que iniciar un "procedimiento preparatorio", como recoge la legislación estatal.

Ese procedimiento pasa por recabar información oficial sobre la vivienda en Castilla y León, como los precios, datos oficiales "rigurosos" que, según ha denunciado Llamas, no han sido recopilados aún por el Gobierno de Fernández Mañueco.

En este sentido, ha señalado que son portales privados o fuentes periodísticas los que ofrecen datos sobre vivienda y apuntan a que ciudades como Valladolid, Segovia o "incluso" Zamora, tienen "incrementos desproporcionados" en su precio.

"Estamos hablando de que en varias de las ciudades de Castilla y León el precio de los alquileres ha subido más de un 20 por ciento anual y además somos la tercera comunidad con el mayor porcentaje de viviendas vacías. El pasado año, además, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 40 por ciento en Castilla y León", ha detallado para avisar de que la vivienda es el "principal problema que tiene la ciudadanía en España y en Castilla y León".

Asimismo, ha alertado de que en la Comunidad una persona tiene que destinar alrededor del 35 por ciento de sus salario a la vivienda, lo que deriva en que la gente "no pueda llegar a fin de mes".

PIDE A MAÑUECO QUE RESPONDA A LA CIUDADANÍA

Para Llamas, es una "absoluta vergüenza" que en este contexto la Junta aborde la materia de una "manera frívola, sin aportar soluciones, sin escuchar a la ciudadanía", motivo por el que han dado el paso de reclamar.

"Estamos demostrando que por Podemos Castilla y León no van a hablar las palabras, van a hablar los hechos", ha apostillado, para reivindicar que al igual que ha sido "el único partido que ha llevado a la Junta ante la Fiscalía por la negligente gestión en materia de incendios forestales", ahora es el "único toda España que ha iniciado un procedimiento de reclamación para que un gobierno autonómico declare zonas tensionadas".

Por último, ha exigido al presidente de la Junta y del PP en la Comunidad que "de una respuesta a la ciudadanía" y defienda el derecho a la vivienda que viene recogido en la Constitución. "Tanto que se van a gloria en algunos de defender la Constitución, pues parece ser que cuando se habla de derechos sociales, que cuando se habla de los problemas de la mayoría social, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mañueco, se olvida de la Constitución y del Estatuto de la Autonomía", ha concluido.