Podemos proclama el feminismo como "movimiento de paz" y reivindica el 'No a la guerra' para "hacer frente" a Trump

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria LGTBIQA+ de Podemos, Mar Cambrollé, ha reivindicado el feminismo como un "movimiento por la paz" con motivo del Día de la Mujer, 8M, motivo por el que ha remarcado la importancia de decir 'No a la guerra' para "hacer frente al psicópata, asesino y pedófilo" que representa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "amenaza los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y de las clases más populares".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de las manifestaciones convocadas en Valladolid con motivo del 8M, donde ha estado acompañada por la responsable de Feminismo del partido, Sandra San José.

A este respecto, ha subrayado que este 'No a la guerra' no se plantea como un "eslogan vacío, sino como una declaración de principio ideológica y política que significa salir de la OTAN y bases americanas fuera del Estado español".

LUCHA FEMINISTA

Por su parte, la responsable de Feminismo del partido ha subrayado que esta jornada sirve para volver a salir a la calle para reivindicar los derechos de todas las mujeres de Castilla y León, algo "más necesario que nunca" ante la "gran reacción del fascismo y de la extrema derecha frente a los avances que ha conseguido el feminismo en los últimos años".

"No nos vamos a quedar calladas y no vamos a permitir que nos cercenen ningún tipo de derecho", ha advertido, al tiempo que ha explicado que en Castilla y León las mujeres "todavía son ciudadanas de segunda porque no tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo".

Por ello, Podemos exige a las instituciones que todas las mujeres puedan abortar libremente en cualquier hospital público, en cualquiera de las nueve provincias. "Nosotras creemos en un feminismo transincluyente, antirracista, anticapacitista y no entendemos un 8M sin todas las compañeras luchando aquí a nuestro lado", ha expresado.