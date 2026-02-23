Podemos propone museos gratis y una red de bibliocafés en el medio rural para garantizar una "cultura viva"

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, este lunes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, propone la gratuidad de los museos y espacios culturales de titularidad pública para residentes, la apertura de bibliotecas los 365 días del año y la puesta en marcha de una red de bibliocafés en el medio rural como medidas para garantizar el derecho a una "cultura viva" en Castilla y León.

En declaraciones de los medios de comunicación antes de una reunión con representantes de entidades culturales, Llamas ha aseverado que su coalición defenderá la cultura como un "derecho que debe ser garantizado por la administración autonómica".

Frente a la actual "sensación" de que la cultura en la Comunidad se gestiona con un "programa frío" y "alejado de la realidad", el candidato ha apostado por una "cultura viva" a partir de la "identidad colectiva".

En este sentido, ha abogado por una serie de medidas "frescas" en el contexto electoral actual, como la gratuidad de acceso a todos los museos y espacios culturales de titularidad pública o que reciban financiación institucional, para los residentes en la Comunidad.

Podemos-Alianza Verde también considera necesaria la apertura de las bibliotecas públicas los 365 días al año, pues, tal y como ha explicado Llamas, la mayoría de los ciudadanos trabajan a diario y son los fines de semana cuando pueden "ejercer sus derechos a la cultura".

"Por eso creemos que las bibliotecas tienen que estar disponibles 365 días al año, se ha hecho en otras zonas y creemos que es posible hacerlo en Castilla y León", ha apostillado al respecto.

Por otro lado, ha hecho hincapié en la necesidad de que la cultura llegué al medio rural a través de una red pública de bibliocafés como espacios culturales que también sirvan para "dinamizar los pueblos", un medio rural para el que, igualmente, la coalición propone la creación de una consultora pública a través de la transferencia del conocimiento de las universidades públicas en pro del desarrollo rural sostenible.

Llamas, que abordará estas medidas con representantes de distintas entidades culturales para obtener una "visión plural" de la cultura, ha incidido en que también se enfocará en las necesidades del sector de la música de Castilla y León.

"Es fundamental dinamizar y potenciar la música popular. Creemos que en Castilla y León aprender a tocar un instrumento debería ser un derecho garantizado por las administraciones públicas. Por eso hay que potenciar la música", ha manifestado, para llamar, asimismo, a "dignificar las condiciones de trabajo" de los profesionales del sector cultural.

VE POSIBLE "CONVENCER" A LA CIUDANÍA

Por otro lado, en relación con las encuestas sobre las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, las cuales no dan a su coalición ningún procurador, ha afirmado que no presta atención a las mismas y considera que el resultado de estos comicios es "especialmente difícil de predecir" por la "mucha fragmentación electoral en los dos ejes".

"Creo que está todo en el aire", ha subrayado Llamas, para aseverar que en este contexto Podemos-Alianza Verde va a trabajar "con mucha intensidad, ganas y energía" para que su proyecto llegue a la ciudadanía: "Tenemos la convicción de que si logramos ser escuchados por la gente, nuestro proyecto va a convencer".