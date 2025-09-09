Podemos tacha a Suárez-Quiñones de "cadáver político" que "arrastrará" al PP en León y pide su dimisión

El consejero reivindica el Plan de Medidas de Recuperación y afirma: "Hay mucho trabajo por delante en el que estaré al máximo"

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha comparado este martes al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, con un "cadáver político" que, según ha augurado el político de la formación morada, va a arrastrar al Partido Popular en la Comunidad Autónoma, "muy especialmente en la provincia de León".

Pablo Fernández, que ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente por su "nefasta y calamitosa" gestión de los incendios forestales registrados este verano en Castilla y León, ha lamentado la falta de moral y de ética de Suárez-Quiñones por permanecer en el cargo.

"Ya sé que usted no va a dimitir, precisamente por eso nosotros lo hemos denunciado ante la Fiscalía y le sentaremos en los tribunales de Justicia para que rinda cuentas por su catastrófica y negligente gestión", ha advertido al respecto el procurador de Unidas-Podemos que ha vuelto a vestir una camiseta con la cara de Suárez-Quiñones y la palabra "dimisión".

Por su parte, el consejero ha aprovechado su respuesta a Pablo Fernández, el noveno procurador que le ha preguntado por la gestión de los incendios en el pleno de hoy, para centrarse en las labores de recuperación de los terrenos afectados por las llamas y ha recordado que el pasado 20 de agosto se aprobó el Plan de Medidas de Recuperación con 114 millones de euros "que está llegando ya a las personas beneficiarias".

"Hay mucho trabajo por delante en el que estaré al máximo", ha aseverado al respecto a lo que ha añadido que el Plan de Recuperación diseñado por la Junta no tiene precedentes en España, a lo que ha añadido que se puso en marcha "incluso antes de haberse apagado los últimos incendios".

Por su parte, Pablo Fernández ha acusado a Suárez-Quiñones de llevar años "desmantelando, privatizando y precarizando" el operativo de prevención y extinción de incendios y "desoyendo y desatendiendo las reivindicaciones de sus trabajadores y trabajadoras a las que condena a la precariedad y a la temporalidad laboral".

"Usted tiene que dimitir porque dos voluntarios murieron intentando sofocar un incendio porque no había medidas de la Junta y eso es consecuencia de su gestión y de sus decisiones políticas", ha añadido Fernández que ha también ha pedido la dimisión de Suárez-Quiñones por haber demostrado "una ineficacia, una incompetencia y una incapacidad sin parangón". Finalmente, ha reprochado al consejero que estuviese "de comilona" en Gijón "mientras Castilla y León ardía".