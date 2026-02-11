Podemos tilda de "electoralista" la medida de Mañueco sobre la matrícula universitaria y pide "absoluta gratuidad"

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha tildado de "electoralista" la medida que anunció ayer el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco sobre la gratuidad de la primera matrícula universitara para exigir que se extienda a todas "las etapas".

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que esta propuesta "contradice todo el discurso" del que ha sido presidente de la Junta en la pasada legislatura, para reivindicar un plan de "desprivatización" de las instituciones académicas, algo que, a su juicio, va en contra de la línea del PP que apuesta por las "universidades privadas".

"Lo que hace falta es una universidad gratuita en todas las etapas y además hay que hacer un plan para desprivatizar las intenciones privatizadoras del Partido Popular", ha zanjado.