Fernández ve "inaceptable" la falta de presupuestos en CyL y critica "anuncios fake" de Mañueco que no podrá financiar

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Critica que se "perjudique" a la educación pública en favor de la privada, la temporalidad de maestros y la "infrafinanciación"

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y procurador de la formación en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado de "inaceptable" que no durante más de tres años la Comunidad no vaya a contar con presupuestos al no haberse presentado el techo de gasto y ha calificado de "anuncios fake" las promesas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que no podrá financiar aquello a lo que se compromete.

Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, cree que el hecho de que el PP no presente el techo de gasto revela "de forma incontrovertible y vergonzosa" que van a aprobarse presupuestos, algo "sin precedentes" que ha atribuido a "la desidia, la apatía y la incompetencia del Partido Popular" que "sume más aún en el atraso como comunidad autónoma" a la región.

"Y esto también significa, de forma clara, que todos los anuncios preelectorales que el señor Mañueco lleva meses haciendo no se pueden financiar", ha afirmado el procurador de Unidas Podemos, quien considera que el jefe del Ejecutivo va por todas las provincias "difundiendo bulos" porque sus promesas no se van a poder llevar a cabo.

Además, ha criticado la "hipocresía sin límites" del PP porque "en la lógica" del presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, Fernández Mañueco "hace mucho que debería haber convocado elecciones y hace mucho que debería haberse ido a casa", tras lo que ha criticado al líder de los 'populares' por pedir una cosa en el Gobierno de España "cuando su varón territorial, Mañueco, no la aplica en Castilla y León".

Por todo ello, Pablo Fernández ha exigido la presentación del techo de gasto y exigimos y ha demandado al Partido Popular "que, de una vez por todas, haga su trabajo, cumpla con el Estatuto de Autonomía y presente unos presupuestos para esta Comunidad".

INICIO DE CURSO

Por otro lado, el procurador autonómico se ha referido al inicio del curso, en el que ha asegurado que "una vez más" el PP "continúa con su apuesta por la educación privada concertada, marginando, perjudicando a la educación pública".

Asimismo, ha censurado que "un año más" los docentes estén "sumidos en una sangrante, en una lacerante temporalidad laboral", con una tasa de interioridad "absolutamente disparada" que ha cifrado por encima del 25 por ciento, cuando la Junta se comprometió que no rebasaría el 5.

De la misma forma, considera que de nuevo la ratio de alumnos también es alta y en numerosas clases de los colegios públicos es "elevadísima", por lo que ha apostado por disminuirla y que, "como mucho", sea de 20 alumnos por clase.

En la misma línea, ha criticado la "infrafinanciación" de la educación pública, "muy especialmente" de la que corresponde a los niños de 0 a 3 años.

"Nosotros lo tenemos muy claro y seguimos diciendo lo mismo, todo el dinero público debería ir a la educación pública, ni un céntimo de euro de dinero público a la educación privada y concertada", ha agregado.