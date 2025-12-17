Podemos ve "margen para el acuerdo" con IU sin Sumar, partido al que considera "agotado" y "subordinado al PSOE"

Miguel Ángel Llamas, cuarto por la izquierda, con militantes de Podemos en Burgos antes de celebrar un acto público. - EUROPA PRESS

BURGOS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, considera que existe "margen para el acuerdo" con Izquierda Unida para una coalición de "izquierda transformadora" sin Movimiento Sumar, partido al que ve "agotado" y "subordinado al PSOE".

Llamas, candidato de su formación a la Presidencia de la Junta a las próximas elecciones autonómicas, ha señalado, en una rueda de prensa en Burgos este miércoles, que busca una "candidatura amplia de la izquierda transformadora".

Ha abogado así por una coalición, de la que ya forma parte Alianza Verde y para la que ha tendido la mano a IU. "La pelota está en el tejado de IU", ha aseverado al respecto, mientras se ha mostrado "optimista" al respecto y ha aseverado que trabajará para ello "con discrección y prudencia".

En este sentido, ha subrayado que, a su juicio, "existe margen para el acuerdo" mediante "distintas fórmulas", un contexto en el que ha instado a IU a integrar en sus listas a "personas procedentes de Sumar", para formar así candidatura conjunta con Podemos y Alianza Verde.

De esta manera, Llamas ha rechazado la presencia de Sumar como formación en una posible coalición de izquierdas, pues ve a este partido como representante de una "operación de régimen" orientada a conformar una izquierda "dócil y subordinada" al PSOE.

En este contexto, ha señalado que Podemos y Sumar mantienen discrepancias sustanciales "en programa, discurso y estrategia política" y ha recalcado que la formación liderada por Yolanda Díaz a nivel nacional es un proyecto que "incluso internamente es percibido como agotado".

Por todo ello, el dirigente es salmantino ha abogado por una coalición como la de Unidas por Extremadura, comunidad autónoma donde las expectativas electorales "son positivas" en su opinión. "Es el camino a seguir en Castilla y León", ha apostillado al respecto, si bien IU ya ha anunciado su coalición con Movimiento Sumar y Verdes-Equo en la Comunidad de cara a los comicios de marzo.

En todo caso, Llamas ha señalado que Podemos contará con "candidatos y candidatas" en todas las provincias y que en las próximas semanas se anunciarán los cabezas de lista provinciales.

Igualmente, ha avanzado que va centrar la campaña "en propuestas y proyecto político" ya que entiende que Podemos Castilla y León puede convertirse en "el revulsivo que la izquierda necesita" en la Comunidad tras una legislatura "perdida".

Al respecto, ha criticado que la legislatura que ahora concluye ha estado marcada por un "retroceso reaccionario" y la "parálisis" acerca de los problemas estructurales de la Comunidad, "como la vivienda, la despoblación o el deterioro de los servicios públicos".

En materia de vivienda, una cuestión que ha abordado en su encuentro hoy en Burgos, Llamas ha reclamado al Gobierno de España la prórroga de la "moratoria antidesahucios", que afecta a más de 60.000 personas, mientras en el ámbito autonómico ha defendido la declaración de "zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler" y ha advertido de que su formación intentará que la Junta sea "obligada judicialmente" a aplicarlas.