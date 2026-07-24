Poesía, teatro y música conmemorarán el domingo en Segovia el 151 aniversario del nacimiento de Antonio Machado

Cartel de la celebración en Segovia del 151 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha preparado una jornada especial para conmemorar este domingo, 26 de julio, el 151 aniversario del nacimiento de Antonio Machado con un programa de actividades de poesía, teatro y música, en la Casa-Museo del poeta.

El área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, junto con la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, propietaria del inmueble, ha diseñado una programación que combina un paseo guiado, un espectáculo teatral y un concierto-recital, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la figura y el legado del poeta sevillano.

La jornada tiene tres citas, la primera de ella a las 10.30 horas con el tradicional Paseo Machadiano, una ruta guiada por los lugares que el poeta frecuentó durante los años que vivió en Segovia. El recorrido permitirá descubrir escenarios que marcaron su vida cotidiana en la ciudad. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa, que puede realizarse en el Centro de Recepción de Visitantes, situado en Azoguejo 1, o a través del teléfono 921 46 67 21.

A las 12.00 horas, el patio del castaño de la Casa-Museo Antonio Machado acogerá la representación de 'Con ojos de poeta', un espectáculo de la compañía 'La Imaginación Teatro' que propone un recorrido por la vida y la obra del autor a través de un personaje de ficción y con música en directo. La actividad, recomendada para público a partir de ocho años, tendrá acceso libre hasta completar el aforo disponible.

La jornada concluirá a las 19.00 horas con el concierto-recital 'La Huella del Limonero, tras los pasos de Machado', a cargo del poeta y cantautor Carlos Huerta. A través de canciones, narración y efectos sonoros, el espectáculo propondrá un viaje por la vida y la obra de Antonio Machado desde la mirada de su hermano Manuel y de otros personajes ligados a su universo literario. Esta actividad también contará con entrada libre hasta completar el aforo.

MENSAJES PARA EL POETA

La organización mantiene, como es tradición, la posibilidad de que los asistentes dejen un mensaje de felicitación dirigido a Antonio Machado. Estos mensajes pasarán a formar parte de una instalación conmemorativa ubicada en el jardín de la pensión donde residió el poeta durante su etapa segoviana. Al finalizar la jornada, la organización ofrecerá una limonada y bollos, para compartir el aniversario con todos los participantes.

Con esta iniciativa, el área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia busca acercar la figura del poeta desde una perspectiva cercana, participativa y abierta a todos los públicos, en un formato que combina distintas disciplinas artísticas en torno a un mismo homenaje.

Según ha anunciado el Ayuntamiento, el espectáculo 'Con ojos de poeta' pasará a formar parte de la programación estival de la Casa-Museo durante todo el mes de agosto. La representación se ofrecerá todos los sábados a las 12.00 horas en el patio del castaño, en una cita cultural veraniega en torno a la figura de Machado.

Así, la celebración del 151 aniversario del nacimiento de Antonio Machado no se limitará a una jornada puntual, sino que se prolongará varias semanas, reforzando el vínculo entre la ciudad de Segovia y la memoria del poeta contemporáneo.