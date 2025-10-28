El poeta Daniel Fernández, premio 'Ciudad de Burgos' de Poesía y la venezolana Carmen Verde premio 'Antonio Bouza'

BURGOS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta Daniel Fernández Rodríguez ha sido galardonado con el premio Ciudad de Burgos de Poesía por su poemario 'La vida por delante', mientras que el premio 'Antonio Bouza', para autores de América, ha recaído en el libro 'Mares y halagos', de Carmen Verde.

El galardón lleva consigo la edición de la obra y un premio en metálico de 7.200 euros para el premio, Ciudad de Burgos y de 2.500 para el premio Antonio Bouza.

Daniel Fernández Rodríguez nació en Barcelona en 1988,es autor de los libros de poemas 'Las cosas en su sitio' (La Isla de Siltolá, 2018, Premio Antonio Colinas) y 'Las nubes se levantan' (Pre-Textos, 2022, Premio Emilio Prados). Asimismo, es doctor en Filología Española y profesor de literatura del Siglo de Oro en la Universidad de Valencia.

Por su parte, Carmen Verde es una poetisa venezolana, escritora y gerente cultural, licenciada en Letras y Magister en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Asimismo, es directora de la Editorial Eclepsidra y fue gerente general de la Casa de la Poesía de Caracas.

El jurado del XLIX Concurso de Poesía Ciudad de Burgos se ha reunido este martes en el Teatro Principal para decidir acerca de este prestigioso premio de poesía al que se han presentado 753 poemarios de distintos países, aunque solamente 746 han sido susceptibles de participar, pues cinco de ellos fueron retirados a petición de sus autores y dos incumplían los puntos de las bases.