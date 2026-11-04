La policía acude en Soria a casa de una pareja tras una agresión mutua y descubre también que traficaba con drogas

Detenida una pareja en Soria por violencia en el ámbito familiar y por tráfico de drogas . - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Soria han detenido a una pareja por un delito de violencia en el ámbito familiar y por otro de tráfico de drogas, según informa la Subdelegación del Gobierno.

El pasado día 2 de noviembre, la Policía Local de Soria recibió una llamada que alertaba de una agresión en un domicilio de la capital soriana. Una vez personados los agentes en el lugar, se entrevistaron con ambas partes, quienes resultaron ser pareja, tras lo cual se procedió a la detención de ambos por sendos delitos de violencia en el ámbito familiar.

Durante la intervención, uno de los agentes actuantes observó cómo en el interior de la vivienda había una importante cantidad de droga y diversos efectos para su manipulación, pesaje y venta. Por ello, dieron cuenta de estos hechos a funcionarios adscritos a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Soria, quienes solicitaron a la autoridad judicial el oportuno mandamiento de entrada y registro en el citado domicilio, que fue autorizado por el titular del Juzgado de Guardia.

Como resultado de dicho registro, se intervinieron 573 gramos de marihuana, 99,55 gramos de hachís, una balanza de precisión, así como un 'kit' completo de cultivo de marihuana (semilleros, macetas...etc) y diversos útiles para su distribución y venta. Asimismo, se incautaron 2.730 euros en efectivo. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito sería de 4.594 euros.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.