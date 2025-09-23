Policía Local de Ávila presenta su Unidad Especial de Seguridad con Kira, un perro adiestrado en detección de drogas

Unidad Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Ávila y su perro adiestrado, Kira. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ávila ha presentado su Unidad Especial de Seguridad Ciudadana, en funcionamiento desde finales de 2023, que se ha reforzado con la incorporación de Kira, un perro adiestrado en la detección de drogas que prestará servicio en entornos escolares, institutos y eventos multitudinarios.

La unidad, integrada por ocho agentes y un oficial bajo la dirección de la Jefatura de la Policía Local, nació como proyecto piloto con el objetivo de reforzar la seguridad en grandes acontecimientos y entre colectivos vulnerables, y ya ha participado en dispositivos de prevención y atención ciudadana en celebraciones como las Jornadas Medievales o las fiestas de verano.

En el marco de la presentación, celebrada en la plaza del Mercado Chico, han participado el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el primer teniente de alcalde, José Ramón Budiño; el jefe de la Policía Local, Carlos Blanco; y el subjefe, Julio Díaz Vara, impulsor de la iniciativa.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que este recurso responde a "las nuevas demandas de la sociedad abulense" y complementa la labor de la Policía Nacional, para ofrecer "una mayor presencia en la calle".

Además, Blanco ha explicado que la unidad trabaja "en estrecha colaboración" con centros educativos, servicios sociales y personas mayores, y ha destacado que su labor preventiva ha sido "reconocida" por colegios e institutos. "La seguridad ciudadana no es sólo la intervención, también es acompañamiento y cercanía", ha señalado.

Asimismo, el jefe de Policía ha añadido que la incorporación de Kira supondrá "un plus en el servicio, especialmente en los entornos donde los jóvenes disfrutan del ocio y donde es necesario garantizar una mayor protección".