La Policía Local de Burgos pone en marcha desde el lunes un operativo de vigilancia de bicicletas y patinetes eléctricos

BURGOS, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos activará entre el 3 y el 30 de noviembre un operativo especial de vigilancia y control del uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), en horario de 08.00 a 21.00 horas.

El dispositivo, que contará con patrullas a pie, en motocicleta, en vehículo y de paisano, se desarrollará en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente sobre este tipo de vehículos, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los focos principales de actuación serán los entornos de los centros escolares, donde se ha detectado el uso irregular de patinetes eléctricos por parte de progenitores que transportan a menores de edad, una práctica prohibida y sancionable.

También se prestará especial atención a los accesos de centros universitarios, plazas, parques y zonas peatonales, así como a las áreas identificadas en un reciente mapeo de incidencias, entre ellas el Paseo del Espolón, Plaza Mayor, Plaza Mío Cid, playa de Fuente Prior, Francisco Grandmontagne, Plaza de Roma, Plaza Santiago, parque Félix Rodríguez de la Fuente, parque entre Juan XXIII y calle Lavaderos, avenida José María Villacián Rebollo y calle Canales, entre otras.

Durante el operativo, la presencia policial será notable y todas las infracciones relativas al uso, características y condiciones de los VMP serán objeto de denuncia.

Entre ellas se incluyen circular por aceras o zonas peatonales, transportar a más de una persona, no utilizar casco, carecer de alumbrado o elementos reflectantes, o usar auriculares o el teléfono móvil durante la conducción.

También se sancionará la circulación con vehículos no amparados por el Reglamento de la Unión Europea número 168/2013, con multas que ascienden a 500 euros, al no estar autorizados para circular por vías públicas.

En caso de que el infractor sea menor de edad, los padres, tutores o guardadores legales responderán de manera solidaria.