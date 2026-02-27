La Policía Local identifica y sanciona al joven que causó daños en la decoración navideña de Salamanca

Escultura del artista chino Xu Hongfei, instalada en la Plaza Mayor con motivo del Año Nuevo Chino en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Salamanca ha identificado y propuesto para sanción a un joven por romper la cola de uno de los elefantes de la decoración navideña de la ciudad.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 4 de enero y fueron detectados gracias a los sistemas de control y videovigilancia, que captaron el momento en el que el joven dañaba intencionadamente este elemento.

A partir de estas imágenes, la Policía Local ha iniciado una investigación que ha permitido identificar al responsable de los daños, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta conducta está tipificada en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana como infracción muy grave, al tratarse de daños intencionados al mobiliario urbano. En aplicación de dicha normativa, la sanción propuesta puede alcanzar hasta los 3.000 euros.

Asimismo, el Consistorio salmantino ha apuntado también que durante la pasada madrugada, a las 4.44 horas, se ha identificado a una joven cuando intentaba subirse a la escultura realizada por el artista chino Xu Hongfei, instalada en la Plaza Mayor con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino en Salamanca. En este caso, la responsable ha sido propuesta para sanción que puede alcanzar una cuantía de hasta 750 euros.