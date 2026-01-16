La Policía Local de León pone en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo del partido Cultural-Sporting

Estadio Reino de León, donde se disputará el encuentro entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Sporting de Gijón. - CYD LEONESA

Se habilitarán itinerarios para que las aficiones puedan llegar al estadio garantizando su seguridad y la fluidez del tráfico LEÓN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad previsto para mañana con motivo del partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Sporting de Gijón, que se celebrará a las 16.15 horas en el Estadio Reino de León.

Se prevé que este evento congregue gran cantidad de personas, tanto en el entorno del estadio como en el resto de la ciudad, con especial incidencia de los desplazamientos organizados por ambas aficiones.

Para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico la Policía Local ha establecido los diferentes itinerarios para las aficiones de ambos clubes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El itinerario establecido para los aficionados del Sporting de Gijón comenzará en torno a las 14.30 horas con el siguiente recorrido: Plaza de Regla, Calle Ancha, Plaza de San Marcelo (Botines), Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Plaza de Guzmán (sin vuelta), Avenida de Palencia, Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, y acceso al Estadio Reino de León.

La Policía Local acompañará a los aficionados para que el desplazamiento se produzca en condiciones de seguridad, efectuando los cortes y desvíos puntuales del tráfico rodado que resulten necesarios, en colaboración y coordinación permanente con la Policía Nacional.

En cuanto al itinerario establecido para los aficionados de la Cultural, comenzará en torno a las 15.00 horas. Se desplazarán desde la Calle Santos Olivera (tramo comprendido entre Calle Maestro Nicolás y Avenida Fernández Ladreda), continuando por Avenida Fernández Ladreda, glorieta de la Plaza de Toros, Avenida Fernández Ladreda (puente para cruce de la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera), Avenida Ingeniero Sáenz de Miera y acceso por la zona Sur al Estadio Reino de León.

Del mismo modo, la Policía Local acompañará a la afición en condiciones de seguridad, realizando los cortes y desvíos puntuales del tráfico rodado que sean necesarios, en coordinación y colaboración con la Policía Nacional en todo momento.