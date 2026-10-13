La Policía Local de Palencia denuncia a 64 conductores por exceso de velocidad tras controlar 1.389 vehículos

PALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha denunciado a 64 conductores por superar los límites de velocidad establecidos tras controlar un total de 1.389 vehículos en distintos puntos de la ciudad, lo que representa un 4,60 por ciento del total, según recoge el comunicado de intervenciones del cuerpo correspondiente a este martes, 13 de octubre.

Los agentes han establecido en los últimos días controles de velocidad en diferentes lugares de la capital palentina para detectar infracciones relacionadas con el incumplimiento de los límites máximos permitidos.

Por otro lado, la Policía Local ha realizado puntos de verificación de alcohol y drogas en distintos lugares de la ciudad, en los que ha controlado un total de 22 vehículos.

Estos controles se han saldado con un positivo en alcoholemia, con una tasa de 0,30 miligramos por litro de aire espirado, motivo por el cual el conductor ha sido denunciado por vía administrativa, según la información facilitada por la Policía Local.

Por otro lado, la campaña de distracciones al volante de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado con una denuncia por no llevar visible la etiqueta de la ITV; cuatro por hacer uso del teléfono móvil durante la conducción; dos por usar auriculares conduciendo una bicicleta; seis por no registrar el VMP en el R.N.V.; uno por circular dos pasajeros en un VMP, tres por no hacer uso del cinturón de seguridad el acompañante y dos por circular con el VMP sin casco.