La Policía Local de Palencia inicia una campaña de vigilancia de bicicletas y patinetes eléctricos

PALENCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Policía Local, llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control en materia de vehículos de movilidad personal y bicicletas desde hoy y hasta el 25 de octubre.

El objetivo principal de esta iniciativa es erradicar conductas que puedan ocasionar accidentes de tráfico, según ha informado la institución municipal en un comunicado.

Desde la Policía Local se ha recordado que las bicicletas y los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, son considerados vehículos a todos los efectos, por lo que sus conductores están obligados a cumplir con las normas de circulación.

Con este fin, los agentes establecerán servicios de vigilancia orientados a evitar conductas de riesgo, como circular transportando pasajeros, transitar por aceras y zonas peatonales, o la circulación en horario nocturno sin hacer uso del alumbrado ni de prendas reflectantes.

Asimismo, los controles supervisarán que no se conduzca utilizando el teléfono móvil, auriculares o sin respetar la señalización semafórica, además de evitar la conducción tras haber arrojado una tasa positiva de alcoholemia o con presencia de drogas en el organismo.

La campaña se desarrollará en diferentes zonas de la ciudad y tendrá como finalidad promover el adecuado uso de las vías y espacios públicos.