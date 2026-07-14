La Policía Local de San Andrés (León) salva la vida a un bebé que sufría un atragantamiento

Dependencias de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León). - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

La rápida actuación de tres agentes de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) ha permitido este martes salvar la vida de un bebé que estaba sufriendo un atragantamiento.

Los hechos se produjeron alrededor de las 10.10 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 alertó a la Policía Local de un posible atragantamiento de un menor. En ese momento, desde la central se activó de inmediato a los agentes para acudir con la máxima urgencia al lugar de los hechos.

A la llegada de los policías locales, la persona que dio la voz de alarma ya había realizado una primera intervención. Ante la situación, uno de los agentes de San Andrés llevó a cabo la maniobra de desobstrucción y logró despejar la vía respiratoria del bebé.

Una vez estabilizado, el menor fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano, según fuentes municipales.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a la Policía Local por la rapidez, profesionalidad y eficacia demostradas en una intervención que ha resultado decisiva para salvar la vida del bebé.