La Policía Local de Segovia incorpora a su parque cinco motos y un coche 4x4, con una inversión de 96.769 euros

El alcalde José Mazarías examina una de las nuevas motos de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA, AGOSTO 04 (EUROPA PRESS)

La Policía Local ha incorporado seis nuevos vehículos a su flota, un todoterreno 4x4 y cinco motocicletas, cuya adquisición ha supuesto una inversión total de 96.769,75 euros.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías; el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín; la concejala de Personal, María Carpio, y los subinspectores de la Policía Local Fernando Gómez Palmero y Óscar Martín, han participado en la presentación de estas unidades.

Durante la presentación, el regidor ha señalado que la seguridad ciudadana constituye "una de las prioridades del equipo de Gobierno", al igual que "asegurar que la Policía Local pueda desarrollar su trabajo con las máximas garantías". Mazarías ha añadido que invertir en los medios materiales adecuados contribuye a "mejorar la capacidad de respuesta, la eficacia del servicio y la atención que reciben los ciudadanos".

El nuevo vehículo todoterreno es un Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE, que ha supuesto un desembolso de 47.190 euros, IVA incluido. Se trata de un vehículo de tracción integral equipado con tecnología híbrida no enchufable, cuyo motor de gasolina de 1,5 litros actúa como generador de los motores eléctricos que impulsan el conjunto, desarrollando una potencia de 213 caballos. Este vehículo se ha destinado a la sección de Patrulla Verde y también prestará servicio como unidad de intervención en situaciones de meteorología adversa.

Las cinco motocicletas son del modelo Honda Forza 350 y han sido adquiridas por 49.579 euros, IVA incluido. Cuentan con un motor de gasolina de 330 centímetros cúbicos, 29 caballos de potencia y transmisión automática tipo CVT. Estas unidades sustituyen a las antiguas motocicletas Yamaha X-Max, que fueron retiradas del servicio hace unos meses tras más de diecisiete años de utilización por las secciones de Barrio y Atención al Ciudadano. La totalidad de los vehículos incorpora el equipamiento y los dispositivos necesarios para las funciones policiales.

Con la puesta en servicio de estas seis nuevas unidades, la flota de la Policía Local de Segovia cuenta con 23 coches y 15 motocicletas para atender las necesidades de seguridad de la ciudad.

Esta actuación se enmarca en el proceso de renovación y modernización de la flota que el Ayuntamiento impulsa desde finales de 2023. En este periodo se ha adquirido una furgoneta de atestados, cinco motocicletas eléctricas, tres vehículos híbridos BMW, en régimen de renting, y una furgoneta destinada al equipo de señalización. A estos medios se han sumado ahora el vehículo todoterreno y las cinco motocicletas presentados y aún se contempla la adquisición de otros tres vehículos en 2026.

La incorporación de estos vehículos forma parte de la renovación y modernización de los recursos de la Policía Local, que incluye mejoras en la movilidad y operatividad y en el equipamiento técnico y de protección, con adquisición de nuevos equipos de comunicación, dispositivos técnicos, material informático y otros suministros.

A estas actuaciones se ha sumado, en mayo, una inversión de 90.000 euros destinada a la renovación del vestuario y del material de protección. La dotación ha incluido polos y pantalones de verano e invierno, cazadoras, chalecos de alta visibilidad, cinturones, grilletes y sus fundas, porta cargadores, guantes anticorte, gorras y otros elementos de uniformidad y protección.