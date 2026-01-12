La Policía Municipal de Valladolid da nombre a un parque en su 200 aniversario, antes de recibir la Medalla de Oro

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la superintendente jefe de la Policía Municipal, Julia González Calleja, descubren la placa viaria del parque de la Policía Municipal, en presencia de la teniente de alcalde Irene Carvajal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La placa con el nombre de la Policía Municipal de Valladolid ya luce en el espacio verde que discurre paralelo al paseo del Jardín Botánico en la zona de Puente Jardín, justo en el día en que se conmemora el 200 aniversario de la concepción del cuerpo.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este lunes, 12 de enero, el nuevo Parque Policía Municipal, un homenaje que se otorga como muestra de "reconocimiento, gratitud y homenaje" en su Bicentenario. El acto ha contado con la presencia de la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales; la teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal; y el exalcalde del PP, Javier León de la Riva.

Durante su intervención, Carnero ha destacado que "este parque es una forma de agradecer públicamente el trabajo diario de un cuerpo que lleva 200 años velando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vallisoletanos", y ha subrayado la cercanía y profesionalidad del cuerpo.

Carnero ha recalcado que "en el trasfondo" de ese trabajo de los miembros de la Policía Municipal está "la libertad de los vecinos y su ejercicio".

El regidor 'popular' también se ha detenido en una mención a la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que desarrollan un trabajo conjunto con "eficiencia y eficacia".

También ha intervenido en el acto la superintendente jefe, que ha ensalzado el "trabajo constante" de todos quienes han formado parte del cuerpo a lo largo de su historia con "entrega y vocación de servicio". González Calleja ha querido subrayar, como también ha hecho el alcalde, la prontitud con la que la Policía vallisoletana incorporó a mujeres a la plantilla.

Esto sucedió en 1971 y fue "la tercera capital española" en hacerlo tras Córdoba y Madrid. Actualmente, de las 435 personas que componen la plantilla de la Policía Municipal, 70 son mujeres, lo que representa el 16 por ciento, un dato que para la superintendente muestra un "crecimiento considerable".

HOMENAJES.

Con este acto se abre oficialmente el programa de actividades conmemorativas que se desarrollará a lo largo de todo el año 2026 con motivo de la efeméride. Este programa tuvo como antesala el papel que se dio a la Policía Municipal en la Cabalgata de Reyes Magos del pasado 5 de enero, en la que el cuerpo abrió el desfile con una carroza integrada por una amplia representación de agentes, simbolizando su cercanía y su vinculación permanente con la ciudadanía.

El nuevo Parque Policía Municipal es la primera incorporación al callejero vallisoletano en 2026 y se ubica en el barrio de La Victoria-Puente Jardín, en un enclave que para Jesús Julio Carnero resulta "emblemático" por su proximidad a la Jefatura de la Policía Municipal.

En concreto, el espacio se sitúa entre el Parque Jardín Botánico, el Canal de Castilla, la VA-20, la Avenida de Burgos y el Paseo del Jardín Botánico. Cuenta con una superficie de 34.700 metros cuadrados, concebidos como un gran espacio verde para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades, con áreas estanciales, itinerarios peatonales, carril bici y zonas de juego infantil.

Como parte de los actos conmemorativos del Bicentenario, esta noche la fachada del Ayuntamiento de Valladolid, la Cúpula del Milenio y la fuente de la Plaza de Zorrilla se iluminarán de azul y blanco, los colores representativos de la Policía Municipal, como gesto institucional de homenaje a sus 200 años de historia y servicio a la ciudad.

El cuerpo será también distinguido, tal y como se ha aprobado ya en el Pleno municipal, con la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid, máximo reconocimiento institucional, un acto que Carnero ha situado en la próxima primavera. Además, se organizará una exposición y se publicará un libro que repasarán los 200 años de historia del cuerpo.

En el acto han estado presentes numerosos concejales de la Corporación municipal, como los 'populares' Blanca Jiménez, Francisco Blanco, Mayte Martínez y Alejandro Pellitero; varios ediles socialistas encabezados por su portavoz, Pedro Herrero; y la portavoz de VTLP, Rocío Anguita. No ha podido asistir finalmente el concejal responsable de la Policía Municipal, Alberto Cuadrado.