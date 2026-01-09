La Policía Municipal de Valladolid pone 71 multas en un día por irregularidades en patinetes

Una grúa con varios patinetes para su traslado al depósito municipal. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policia Municipal de Valladolid ha informado este viernes de que en la jornada del jueves realizó diversos dispositivos de vigilancia sobre vehículos de movilidad personal (VMP) en los que se controló a 162 patinetes, lo que se saldó con 71 denuncias a sus usuarios y 18 vehículos trasladados al depósito municipal, según han señalado fuentes policiales en la cuenta @PoliciaMV de la red social 'X'.

Cabe recordar que el pasado 1 de enero entró en vigor el régimen sancionador de la nueva ordenanza para vehículos de movilidad personal en la ciudad, con especial incidencia en la obligatoriedad de ser mayor de 16 años para usarlo, el uso de casco de seguridad, elementos reflectantes, seguro de responsabilidad civil e inscribirse en un registro de la DGT, entre otras.

Según el mensaje publicado, los motivos de las denuncias fueron precisamente circular sin casco o sin elemento reflectante, hacerlo con menos de 16 años, además de patinetes trucados, sin luz, y en algunos casos, vehículos sustraídos e incluso algún usuario que circulaba con un casco de obra.