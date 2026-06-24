La Policía Municipal de Valladolid presenta esta noche 22 denuncias, 6 de ellas por tenencia de armas prohibidas

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VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha realizado una valoración del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, desarrollada esta pasada noche, que ha transcurrido sin incidentes graves y ha permitido el normal desarrollo de una de las citas festivas más multitudinarias del calendario vallisoletano, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El operativo preventivo y de control llevado a cabo por los distintos servicios policiales ha tenido como principal objetivo garantizar la seguridad ciudadana, favorecer la convivencia y prevenir conductas contrarias a la normativa vigente. Como resultado de las actuaciones realizadas, los agentes han levantado un total de 22 actas por diferentes infracciones administrativas.

Entre ellas figuan 13 actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, relacionadas con la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes; 6 por infracciones a la misma norma por tenencia de armas prohibidas u objetos peligrosos, 1 por desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad y 2 por infracciones a la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano.

Desde la Policía Municipal de Valladolid queremos agradecer el comportamiento responsable y la colaboración mostrada por la inmensa mayoría de las personas que participaron en la celebración, contribuyendo a que la noche se desarrollara en un ambiente de convivencia y respeto. Asimismo, se reconoce el trabajo y la coordinación de todos los servicios implicados en el dispositivo especial, cuyo esfuerzo ha permitido que la ciudadanía pudiera disfrutar de esta tradicional festividad con las máximas garantías de seguridad.